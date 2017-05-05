Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Конгресс США хочет новых санкций против России после шутки Путина
Генпрокуратуру попросили проверить назначение сына вице-премьера
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Скончался один из старейших актеров мира
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
«Путин разгадал код Меркель»: СМИ о встрече в Сочи
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
"Это очень жестоко": Дана Борисова о лечении в Таиланде
Толкалина объяснила, почему была "никакой" женой
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
9Юбилей Корейской народной армии
22По миру прошел Первомай
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
19:27 (мск), источник: Ipress.ua

На берегу Днестра нашли бивень мамонта возрастом 22 тысячи лет

На Буковине у берегов реки Днестр историки обнаружили редкие находки.

Источник: Ipress.ua

Археолог Лариса Кулаковская, кандидат исторических наук, заведующая отделом «Археологический музей» Института археологии НАНУ, рассказала о новой находке — бивень мамонта с выцарапанными изображениями оленей и лабиринтов, найденный у села Дорошовка. Возраст артефакта — более 22 тысячи лет, сообщает molbuk.ua.

Читайте также
СМИ: во Франции нашли останки уникальной морской рептилии

«Дело уникальное как по технологии изготовления, так и по орнаментальной композиции. Это древнейшее изображение оленя в Украине и, собственно, и единственное пока», — утверждает Лариса Кулаковская.

По словам ученого, расшифровать орнамент было достаточно сложно. В этом в свое время помогли специалисты по Кунсткамере, что в Санкт-Петербурге. На предмет нанесли силиконовую пленку, на которой и отразился рисунок.

«Размеры его довольно небольшие, длина — 14,5 см, диаметр — от 2 до 4 см. С одного конца на нем вырезано небольшой шип. Поверхность артефакта покрыта многочисленными гравировками, которые условно можно назвать “лабиринтами”. В пять таких “лабиринтов” вписаны стилизованные головки оленя. О других подобных находках в Среднем Поднестровье не известно», — объясняет Лариса.

Вместе с бивнем в слое почвы нашли цели острие с мамонтовых бивней и костей северного оленя.

«Это свидетельствует о том, что древние охотники хорошо знали технологию обработки этого материала. Чаще всего в работе они использовали кремневые резцы», — добавляет археолог.

О назначении находки Лариса предполагает, что бивень могли использовать как некое ритуальное дело в каком-то культе северного оленя. Вероятно, его носили в каком кожаном футляре или часто держали в руках, поскольку местами вещь будто отполирована.

Ученый также добавляет: ценная стоянка, где нашли бивень, как и многие другие места вдоль Днестра, сейчас находится под угрозой исчезновения.

«Если будет принята программа строительства каскада мини-ГЭС на Днестре, она будет полностью затоплена. Опыт такой на Днестре уже есть. Исчезли такие всемирно известные стоянки, как Молодово и Кормань. Размывается водами Днестровского водохранилища древнейшая на Днестре достопримечательность Непоротово-7 возрастом 150 тысяч лет, — говорит Лариса. — И это лишь единичные факты. А еще есть остатки трипольских, славянских, древнерусских поселений. Поднестровье — один из самых богатых археологическими памятниками регион».

Ученый надеется, что в случае сооружения каскада гидроэлектростанций исследователям дадут если не деньги, то по крайней мере время исследовать как можно больше достопримечательностей, что, вероятно, уйдут под воду.

Напомним, что в Мариуполе на побережье Азовского моря две местные жительницы нашли останки южного слона (южного мамонта), которым по меньшей мере миллион лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Итальянский телеведущий заявил, что Украина проигрывает "Евровидение", как проиграла Крым
Сборная России с победы стартовала на чемпионате мира
Кадыров пообещал помогать проверкам преследований геев в Чечне
Эксперты Кудрина предложили сократить число пенсионеров
Россия ужесточила контроль самолетов и пассажиров из Белоруссии
Эксперты ОЗХО и ООН начали расследование инцидента в Хан-Шейхуне
Стивену Сигалу запретили въезд на Украину
События недели в фотографиях
Спорт
ФИФА отменила четырёхматчевую дисквалификацию Месси Санкции сняты из-за отсутствия доказательств
Авто
Два КАМАЗа провалились под землю на парковке (видео) Многотонные машины в прямом смысле слова скрылись под землей после того, как под ними начал рушиться асфальт
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера В промо-ролике перезапуска культового сериала Дэвида Линча показали агента Дэйла Купера, мать Лоры Палмер и других героев первых сезонов 25 лет спустя
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети Юная жительница британского Бирмингема по имени Ану впервые пришла в школу с новым протезом вместо ампутированной ноги, и оказалась в центре теплого дружеского внимания.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь