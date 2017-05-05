На берегу Днестра нашли бивень мамонта возрастом 22 тысячи лет

Археолог Лариса Кулаковская, кандидат исторических наук, заведующая отделом «Археологический музей» Института археологии НАНУ, рассказала о новой находке — бивень мамонта с выцарапанными изображениями оленей и лабиринтов, найденный у села Дорошовка. Возраст артефакта — более 22 тысячи лет, сообщает molbuk.ua.

«Дело уникальное как по технологии изготовления, так и по орнаментальной композиции. Это древнейшее изображение оленя в Украине и, собственно, и единственное пока», — утверждает Лариса Кулаковская.

По словам ученого, расшифровать орнамент было достаточно сложно. В этом в свое время помогли специалисты по Кунсткамере, что в Санкт-Петербурге. На предмет нанесли силиконовую пленку, на которой и отразился рисунок.

«Размеры его довольно небольшие, длина — 14,5 см, диаметр — от 2 до 4 см. С одного конца на нем вырезано небольшой шип. Поверхность артефакта покрыта многочисленными гравировками, которые условно можно назвать “лабиринтами”. В пять таких “лабиринтов” вписаны стилизованные головки оленя. О других подобных находках в Среднем Поднестровье не известно», — объясняет Лариса.

Вместе с бивнем в слое почвы нашли цели острие с мамонтовых бивней и костей северного оленя.

«Это свидетельствует о том, что древние охотники хорошо знали технологию обработки этого материала. Чаще всего в работе они использовали кремневые резцы», — добавляет археолог.

О назначении находки Лариса предполагает, что бивень могли использовать как некое ритуальное дело в каком-то культе северного оленя. Вероятно, его носили в каком кожаном футляре или часто держали в руках, поскольку местами вещь будто отполирована.

Ученый также добавляет: ценная стоянка, где нашли бивень, как и многие другие места вдоль Днестра, сейчас находится под угрозой исчезновения.

«Если будет принята программа строительства каскада мини-ГЭС на Днестре, она будет полностью затоплена. Опыт такой на Днестре уже есть. Исчезли такие всемирно известные стоянки, как Молодово и Кормань. Размывается водами Днестровского водохранилища древнейшая на Днестре достопримечательность Непоротово-7 возрастом 150 тысяч лет, — говорит Лариса. — И это лишь единичные факты. А еще есть остатки трипольских, славянских, древнерусских поселений. Поднестровье — один из самых богатых археологическими памятниками регион».

Ученый надеется, что в случае сооружения каскада гидроэлектростанций исследователям дадут если не деньги, то по крайней мере время исследовать как можно больше достопримечательностей, что, вероятно, уйдут под воду.

Напомним, что в Мариуполе на побережье Азовского моря две местные жительницы нашли останки южного слона (южного мамонта), которым по меньшей мере миллион лет.