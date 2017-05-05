На берегу Днестра нашли бивень мамонта возрастом 22 тысячи лет
На Буковине у берегов реки Днестр историки обнаружили редкие находки.
На Буковине у берегов реки Днестр историки обнаружили редкие находки.
Археолог Лариса Кулаковская, кандидат исторических наук, заведующая отделом «Археологический музей» Института археологии НАНУ, рассказала о новой находке — бивень мамонта с выцарапанными изображениями оленей и лабиринтов, найденный у села Дорошовка. Возраст артефакта — более 22 тысячи лет, сообщает molbuk.ua.
«Дело уникальное как по технологии изготовления, так и по орнаментальной композиции. Это древнейшее изображение оленя в Украине и, собственно, и единственное пока», — утверждает Лариса Кулаковская.
По словам ученого, расшифровать орнамент было достаточно сложно. В этом в свое время помогли специалисты по Кунсткамере, что в
«Размеры его довольно небольшие, длина — 14,5 см, диаметр — от 2 до 4 см. С одного конца на нем вырезано небольшой шип. Поверхность артефакта покрыта многочисленными гравировками, которые условно можно назвать “лабиринтами”. В пять таких “лабиринтов” вписаны стилизованные головки оленя. О других подобных находках в Среднем Поднестровье не известно», — объясняет Лариса.
Вместе с бивнем в слое почвы нашли цели острие с мамонтовых бивней и костей северного оленя.
«Это свидетельствует о том, что древние охотники хорошо знали технологию обработки этого материала. Чаще всего в работе они использовали кремневые резцы», — добавляет археолог.
О назначении находки Лариса предполагает, что бивень могли использовать как некое ритуальное дело в
Ученый также добавляет: ценная стоянка, где нашли бивень, как и многие другие места вдоль Днестра, сейчас находится под угрозой исчезновения.
«Если будет принята программа строительства каскада
Ученый надеется, что в случае сооружения каскада гидроэлектростанций исследователям дадут если не деньги, то по крайней мере время исследовать как можно больше достопримечательностей, что, вероятно, уйдут под воду.
Напомним, что в Мариуполе на побережье Азовского моря две местные жительницы нашли останки южного слона (южного мамонта), которым по меньшей мере миллион лет.