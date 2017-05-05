Дептранс выберет лучшего таксиста Москвы к юбилею столичного такси

Принять участие смогут как водители таксомоторных компаний, так и таксисты-частники, получившие разрешение на деятельность. Заявки будут приниматься до 26 мая.

Департамент транспорта в преддверии 110-летия московского такси объявил конкурс на звание лучшего таксиста столицы. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщается в релизе ведомства, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

Конкурс будет включать два этапа. Сначала водители продемонстрируют свои теоретические знания, в том числе знание города, а затем посоревнуются в мастерстве вождения на учебной площадке «Мосгортранса» и покажут навыки оказания первой помощи.

«Победители конкурса получат ценные призы от департамента транспорта Москвы. Кроме того, трем лучшим таксистам столицы вручат специальные наклейки на автомобиль — “Лучший водитель такси”», — отмечается в сообщении.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что не планирует требовать обязательной установки видеорегистраторов в каждом автомобиле такси. При этом там отметили, что ведомство положительно относится к инициативе таксомоторных компаний по установке видеорегистраторов в машины своих автопарков.