Движение по Тучкову мосту частично откроют с 6 мая

Движение по Тучкову мосту в Петербурге частично откроют в субботу, 6 мая, передает Государственная административно-техническая инспекция. Для транспорта станет доступно направление переправы от набережной Макарова к Большому проспекту.

Движение в обратную сторону будет закрыто до 14 ноября 2017 года.

Кроме того, в связи с реконструкцией Тучкова моста в период с 6 по 14 мая будет недоступен участок набережной Макарова от Кадетской линии к Среднему проспекту Васильевского острова, а движение на Ждановской набережной и на перекрестке набережной Макарова и Кадетской линии ограничат.