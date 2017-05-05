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18:33 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Движение по Тучкову мосту частично откроют с 6 мая

Реконструкция переправы продолжается.

Источник: РИА "Новости"

Движение по Тучкову мосту в Петербурге частично откроют в субботу, 6 мая, передает Государственная административно-техническая инспекция. Для транспорта станет доступно направление переправы от набережной Макарова к Большому проспекту.

Движение в обратную сторону будет закрыто до 14 ноября 2017 года.

Кроме того, в связи с реконструкцией Тучкова моста в период с 6 по 14 мая будет недоступен участок набережной Макарова от Кадетской линии к Среднему проспекту Васильевского острова, а движение на Ждановской набережной и на перекрестке набережной Макарова и Кадетской линии ограничат.

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