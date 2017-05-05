СБУ запретила на 5 лет въезд в Украину Стивену Сигалу

СБУ на пять лет запретила американскому актеру Стивену Сигалу въезд в Украину. Об этом говорится в ответе спецслужбы на запрос «Апострофа».

«Пользуясь ч. 1 ст. 13 закона Украины “О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства” и ст. 7 закона Украины “Об основах национальной безопасности Украины”, Службой безопасности Украины принято решение о запрете выезда в Украину указанному лицу сроком на 5 лет», — подчеркнули в СБУ.

«Решение о запрете въезда в Украину принимается в случае, если есть достаточно информации, полученной в установленном законом порядке, о факте совершения ею (личностью, — ред.) общественно опасного деяния, независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, предупреждение, выявление, прекращение и раскрытие которого относится к компетенции СБУ», — уточнили в СБУ.

Также издание публикует документ, предоставленный СБУ.

Напомним, Стивен Сигал прибыл в Москву 19 ноября, а 3 ноября президент РФ Владимир Путин предоставил ему российское гражданство.