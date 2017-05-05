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18:51 (мск), источник: Моя Планета

Хокинг дал человечеству сто лет на то, чтобы покинуть Землю

Людям необходимо колонизировать другую планету в течение столетия, иначе человечество окажется под угрозой исчезновения, предупредил выдающийся физик-теоретик Стивен Хокинг.

Источник: AP 2017

В новом документальном фильме BBC «Стивен Хокинг: экспедиция на новую Землю» физик представит свои прогнозы о ближайшем будущем человечества, передает CNBC.

Изменение климата, потенциально возможные удары астероидов, эпидемии и рост населения делают нашу собственную планету все более опасной для нас
Стивен Хокинг
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Ранее в числе таких угроз физик также называл возможность ядерной войны, глобальное потепление, генетически модифицированные вирусы и искусственный интеллект. Кроме того, среди предыдущих заявлений Хокинга можно найти прогнозы о том, что шансы глобальной катастрофы со временем все увеличиваются, и она произойдет в ближайшие 1000−10000 лет.

Избежать исчезновение рода людского поможет только переселение на другие планеты.

Многочисленные программы по изучению недр нашей Земли, а также космические проекты, исследующие спутники Сатурна и Юпитера, постепенно приоткрывают ученым тайны зарождения жизни во Вселенной и обладают конечной целью приблизить момент, когда человечество обретет новый дом.

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