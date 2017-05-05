Стивену Сигалу запретили въезд на Украину

Как рассказали в украинском ведомстве, актеру запрещен въезд на Украину на пять лет. В сообщении отмечено, что решение о запрете въезда в страну принимается в том случае, если СБУ становится известно о том, что лицо совершит «общественно опасное деяние, независимо от территории его совершения». Служба безопасности отмечает, что «деяние» также должно угрожать безопасности Украины.

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну американскому актеру Стивену Сигалу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, поступившем в издание «Апостроф».

По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, актер «настойчиво и достаточно продолжительное время обращался с просьбой предоставить ему гражданство». Кроме того, отметил Песков, Сигал «известен» тем, что он испытывает «теплые чувства» к России, которые он никогда не скрывает.

В декабре 2016 года Сигал стал соучредителем компании ООО «Русские ярмарки», которое занимается розничной торговлей «преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах». Американскому актеру принадлежало 20% компании, а 80% было у ООО «Фирма ЗАР», владельцем которой является президент московской группы ЗАР и председатель совета центральной ортодоксальной иудейской религиозной организации «Федерация общин горских евреев России» Акиф Гилалов.