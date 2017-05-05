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19:06 (мск), источник: РБК

Стивену Сигалу запретили въезд на Украину

Актеру Стивену Сигалу на пять лет запретили въезд на Украину. В Службе безопасности Украины отметили, что такое решение принимается в том случае, если спецслужбе становится известно о совершении «общественно опасного деяния».

Источник: AP 2017

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну американскому актеру Стивену Сигалу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, поступившем в издание «Апостроф».

Как рассказали в украинском ведомстве, актеру запрещен въезд на Украину на пять лет. В сообщении отмечено, что решение о запрете въезда в страну принимается в том случае, если СБУ становится известно о том, что лицо совершит «общественно опасное деяние, независимо от территории его совершения». Служба безопасности отмечает, что «деяние» также должно угрожать безопасности Украины.

Американский актер Стивен Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года
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По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, актер «настойчиво и достаточно продолжительное время обращался с просьбой предоставить ему гражданство». Кроме того, отметил Песков, Сигал «известен» тем, что он испытывает «теплые чувства» к России, которые он никогда не скрывает.

В декабре 2016 года Сигал стал соучредителем компании ООО «Русские ярмарки», которое занимается розничной торговлей «преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах». Американскому актеру принадлежало 20% компании, а 80% было у ООО «Фирма ЗАР», владельцем которой является президент московской группы ЗАР и председатель совета центральной ортодоксальной иудейской религиозной организации «Федерация общин горских евреев России» Акиф Гилалов.

Однако в начале апреля Сигал вышел из состава владельцев ООО «Русские ярмарки». Как рассказал РБК представитель американского актера, такое решение Сигал принял из-за того, что он был занят в других проектах, в том числе в России. Подробности о проектах представитель Сигала не раскрыл. ​

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