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21:00 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Свердловские власти выпустили специальное обращение к жителям

Губернатор Евгений Куйвашев попросил уральцев сразу же сообщать о природных пожарах.

Накануне вторых майских праздников областные власти опубликовали специальное обращение к свердловчанам.

Уральцев просят помнить на длинных выходных о пожарной безопасности — не сжигать траву на садовых участках и в огородах (это главная причина возгораний), не разводить костры в лесах.

Увы, незадачливых свердловчан сегодня не останавливают даже серьезные штрафы. Так, нарушение требований пожарной безопасности по КоАП РФ влечет наказание до 4 тыс. рублей, несоблюдение правил в лесах — до 5 тыс., а уничтожение или повреждение лесных насаждений — от 1 до 3 млн рублей или даже лишение свободы.

Если вы отправились на пикник и решили развести костер, делать это нужно по правилам. Во-первых, надо выбрать безопасное место — вдали от сухой травы, торфяников, хвойного молодняка, валежника, крон деревьев и кустарника. Место это необходимо очистить от дерна, а очаг обложить камнями либо окопать в радиусе полуметра. Уходя, костер нужно тщательно залить водой или засыпать землей.

При этом надо помнить — там, где местные власти ввели особый противопожарный режим (сейчас он действует, например, в Екатеринбурге, Первоуральске, Верхней Пышме, Березовском) вообще запрещено разводить костры, сжигать сухую траву, отходы и мусор, проводить какие-то пожароопасные работы. Предприятиям и организациям нельзя проводить все работы с использованием открытого огня без согласования с руководством пожарной охраны.

Если вы увидите разгорающийся пожар, сообщите об этом по телефону 01 или на прямую линию лесной охраны. Звонок по бесплатному номеру 8−800−100−94−00 автоматически перенаправится в Диспетчерскую службу Уральской авиабазы.

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