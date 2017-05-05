Погода на выходные: синоптики обещают дожди и похолодание
На востоке возможны заморозки.
На востоке возможны заморозки.
На выходные и в праздничные дни на востоке Украины ожидается жаркая погода, а на западе сильные дожди. Об этом свидетельствует прогноз погоды Укргидрометцентра.
Так, в субботу, 6 мая, в Закарпатской, Львовской,
В Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областях ясная погода, без осадков. Температура воздуха днем +21 — +24 градусов, ночью +8 — +10.
В восточной части Украины синоптики прогнозируют жаркую погоду, без осадков. Столбик термометра достигнет отметки +21 — +23 градусов. Ветер западный, 3−8 м\с. Однако ночью значительно похолодает. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, возможны заморозки.
«6 мая ночью в Сумской и Луганской областях на поверхности почвы местами заморозки 0−3°», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в период с 6 по 8 мая в Украине прогнозируют осадки. Вследствие этого на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается повышение на 8 часов уровней воды на 0,2−0,7 м над уровнями 5 мая, без негативных последствий.
В центре Украины синоптики обещают жаркую погоду, без осадков. Температура воздуха днем +21 — +24 градусов, ночью +7 — +10 градусов. Ветер
В Киеве ясная погода, без осадков. Днем от +22 до +24 градусов, ночью от +8 до +10 градусов.
На юге страны тоже тепло, осадков не ожидается. Температура днем +19 — +25 градусов, ночью +9 — +12 градусов. Ветер
Кроме этого, в 14-ти областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Это коснется Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.
В воскресенье, 7 мая, дождь продолжит «атаковать» Украину. Так, дождь с грозой ожидается в Закарпатской,
На востоке Украины жара. Столбик термометра достигнет отметки от +23 до +26 градусов днем и +7 — +12 градусов ночью.
В центре также тепло. Температура воздуха: +24 — +26 градусов днем, +10 — +12 ночью. Ветер южный, 5−10 м\с.
На юге страны украинцев порадует солнечная погода, без осадков. Температура +22 — +26 градусов днем, ночью +10 — +12 градусов. Ветер южный, 5−10 м\с.
В понедельник, 8 мая, сильный дождь пройдет по всей Украине. Правда, на востоке будет немного теплее, чем на западе.
В западных областях температура воздуха составит от +12 до +17 градусов днем, а ночью от +12 до +14. Ветер
В центральных областях Украины немного похолодает. Столбик термометра остановится на отметке + 19 — +21 градусов тепла днем, а ночью от +12 до +14. Ветер
А вот в Киеве украинцев ждет значительное похолодание. Днем температура воздуха будет +13 — +15 градусов, а ночью — + 11 — +13 градусов. Ветер
Во вторник, 9 мая, по всей Украине пройдет легкий дождь, только в Николаевской области ожидается дождь с грозой.
На западе Украины значительно похолодает. Так, днем будет от +7 до + 12 градусов, а ночью от +3 до + 5 градусов. Ветер
Температура воздуха в центральных областях составит +12 — +17 градусов днем +7 — +11 градусов ночью. На юге страны от +15 до +17 градусов днем и +9 — +12 градусов ночью.