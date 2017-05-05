Погода на выходные: синоптики обещают дожди и похолодание

На выходные и в праздничные дни на востоке Украины ожидается жаркая погода, а на западе сильные дожди. Об этом свидетельствует прогноз погоды Укргидрометцентра.

Так, в субботу, 6 мая, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях ожидается дождь с грозой. Температура воздуха остановится на отметке +20 — + 23 градусов днем и +7 — +10 ночью. Ветер юго-восточный, 3−8 м\с.

В Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областях ясная погода, без осадков. Температура воздуха днем +21 — +24 градусов, ночью +8 — +10.

В восточной части Украины синоптики прогнозируют жаркую погоду, без осадков. Столбик термометра достигнет отметки +21 — +23 градусов. Ветер западный, 3−8 м\с. Однако ночью значительно похолодает. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, возможны заморозки.

«6 мая ночью в Сумской и Луганской областях на поверхности почвы местами заморозки 0−3°», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в период с 6 по 8 мая в Украине прогнозируют осадки. Вследствие этого на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается повышение на 8 часов уровней воды на 0,2−0,7 м над уровнями 5 мая, без негативных последствий.

В центре Украины синоптики обещают жаркую погоду, без осадков. Температура воздуха днем +21 — +24 градусов, ночью +7 — +10 градусов. Ветер юго-восточный, 3−10 м\с.

В Киеве ясная погода, без осадков. Днем от +22 до +24 градусов, ночью от +8 до +10 градусов.

На юге страны тоже тепло, осадков не ожидается. Температура днем +19 — +25 градусов, ночью +9 — +12 градусов. Ветер юго-восточный, 3−8 м\с.

Кроме этого, в 14-ти областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Это коснется Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

В воскресенье, 7 мая, дождь продолжит «атаковать» Украину. Так, дождь с грозой ожидается в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Винницкой, Волынской, Ровенской областях. Температура воздуха от +19 до +26 градусов днем и от +10 до +12 ночью. Ветер южный, 5−10 м\с.

На востоке Украины жара. Столбик термометра достигнет отметки от +23 до +26 градусов днем и +7 — +12 градусов ночью.

В центре также тепло. Температура воздуха: +24 — +26 градусов днем, +10 — +12 ночью. Ветер южный, 5−10 м\с.

На юге страны украинцев порадует солнечная погода, без осадков. Температура +22 — +26 градусов днем, ночью +10 — +12 градусов. Ветер южный, 5−10 м\с.

В понедельник, 8 мая, сильный дождь пройдет по всей Украине. Правда, на востоке будет немного теплее, чем на западе.

В западных областях температура воздуха составит от +12 до +17 градусов днем, а ночью от +12 до +14. Ветер северо-западный, 7−12 м\с. На востоке, несмотря на дождь, сохранится весьма высокая температура: +17 — + 25 днем и ночью +10 — +14 градусов.

В центральных областях Украины немного похолодает. Столбик термометра остановится на отметке + 19 — +21 градусов тепла днем, а ночью от +12 до +14. Ветер северо-западный, 7−12 м\с.

А вот в Киеве украинцев ждет значительное похолодание. Днем температура воздуха будет +13 — +15 градусов, а ночью — + 11 — +13 градусов. Ветер северо-западный, 7−12 м\с. На юге Украины дождь с грозой, температура от +17 до + 21 градусов днем и +12 — +14 градусов ночью.

Во вторник, 9 мая, по всей Украине пройдет легкий дождь, только в Николаевской области ожидается дождь с грозой.

На западе Украины значительно похолодает. Так, днем будет от +7 до + 12 градусов, а ночью от +3 до + 5 градусов. Ветер северо-западный, 7−10 м\с. В восточных областях синоптики также прогнозируют похолодание, от +8 до +15 градусов днем и +7- +9 градусов ночью. Ветер северо-западный, 7−10 м\с.

Температура воздуха в центральных областях составит +12 — +17 градусов днем +7 — +11 градусов ночью. На юге страны от +15 до +17 градусов днем и +9 — +12 градусов ночью.