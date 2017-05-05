Роспотребнадзор сообщил о неизвестном смертельном заболевании
Роспотребнадзор сообщил, что в Либерии распространяется неизвестное заболевание, которые приводит к летальному исходу. Об этом сообщает
Роспотребнадзор сообщил, что в Либерии распространяется неизвестное заболевание, которые приводит к летальному исходу. Об этом сообщает
«В период с 23 апреля по состоянию на 4 мая 2017 года среди взрослых жителей одного из районов Республики Либерия, граничащих со
По данным Роспотребнадзора, заболевание проявляется лихорадкой, тошнотой, рвотой и диареей. Результаты исследований на возбудитель лихорадки Эбола отрицательные.
«Предполагается, что причиной могло стать употребление инфицированных продуктов или воды. К расследованию подключены специалисты ВОЗ и других международных организаций», — добавили в ведомстве.