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22:49 (мск), источник: 365info.kz

В честь Димаша Кудайбергенова назвали яблоневый сад в Актобе

Фанаты пообещали заботиться каждый о своем саженце, поливать, и даже петь песни.

Источник: 365info.kz

В родном Актобе в честь Димаша Кудайбергенова назвали яблоневый сад. На территории станции юных натуралистов актюбинские школьники и даже детсадовцы посадили 50 саженцев яблони, сообщает телеканал «Рика».

Посадка деревьев прошла в рамках республиканской акции «Марш парков» и собрала истинных фанатов Димаша Кудайбергенова, от мала до велика. Все они пообещали заботиться каждый о своем саженце, поливать, и даже петь песни.

По словам организаторов акции, видя, как фанатеют от Димаша и поддерживают его где-то за далеко за пределами Казахстана, было невозможно оставаться в стороне, не выразив свое признание. Захотелось создать что-то настоящее, посеять добро на долгие годы вперед. Отсюда и идея. В яблоневом саду через пару лет зацветут шафран, белый налив, башкирский красавец.

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