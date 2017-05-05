В честь Димаша Кудайбергенова назвали яблоневый сад в Актобе
Фанаты пообещали заботиться каждый о своем саженце, поливать, и даже петь песни.
Фанаты пообещали заботиться каждый о своем саженце, поливать, и даже петь песни.
В родном Актобе в честь Димаша Кудайбергенова назвали яблоневый сад. На территории станции юных натуралистов актюбинские школьники и даже детсадовцы посадили 50 саженцев яблони, сообщает телеканал «Рика».
Посадка деревьев прошла в рамках республиканской акции «Марш парков» и собрала истинных фанатов Димаша Кудайбергенова, от мала до велика. Все они пообещали заботиться каждый о своем саженце, поливать, и даже петь песни.
По словам организаторов акции, видя, как фанатеют от Димаша и поддерживают его