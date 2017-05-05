«Выходи за меня!» написал машинами новосибирец

Автор Александр Зюльков признался, что спланировал все заранее. Его девушка Марина никоим образом не должна была догадаться о готовящейся операции. Для этого он специально проверил, чтобы у нее не было даже общих знакомых, подписанных на паблик. В «Мегу» она должна была приехать под предлогом прогулки, и потом так же случайно оказаться на крыше.
— Я буду импровизировать, — признался Александр накануне главных приготовлений. — Не представляю, как все пройдет, не представляю, как быстро нам удастся выстроить из автомобилей эту надпись. Даже не знаю, будет ли нужное количество машин, но желающих приехать было много.
С Мариной Александр познакомился год назад, когда она привела на занятия по каратэ своего сына. Тренер и молодая мама понравились друг другу, стали общаться, а затем и встречаться. Через год Александр понял, что хочет жениться на Марине.
— Честно говоря, первоначально я планировал еще более экстремально делать предложение. Мы должны были прыгать с парашютом, и перед самым прыжком я хотел показать ей кольцо, чтобы она потом летела вниз, и думала над своим ответом. Но потом решил переиграть, — рассказывает он.
Арендованная парковка находится сразу за «Мегой». По словам Александра, договориться со службой безопасности ТЦ удалось на удивление просто. Начальник службы безопасности вошел в положение молодого романтика, показал ему, как парковка будет смотреться с крыши, дал добро на проведение мероприятия, и даже не стал просить за это денег.
Новосибирцы подошли очень ответственно к просьбе помочь с предложением руки и сердца. Люди звонили, предлагали помощь. А некоторые даже интересовались, какие автомобили ему нужны, кроссоверы или седаны. Один человек предложил выложить надпись фурами, пообещав, что он сможет найти, по крайней мере, часть машин. Среди звонивших и писавших было также много девушек.
— Многие девушки писали, говорили, что хотят приехать, потому что им интересно посмотреть на мужчин, которые будут там. Одна даже сказала: «Может быть, там будет и мой рыцарь». Человек 15 автоледи заявлялось, — продолжает Александр.
В итоге все прошло благополучно, и уже через два часа Александр выложил фото, где новоиспеченные жених и невеста запечатлены на фоне надписи из машин. Правда с учетом того, что фото сделано в зеркальном отображении, а машины к тому времени уже начали разъезжаться, понять, что именно там написано не так уж и просто.
Напомним, в августе 2016 года рядом с Бугринским мостом появился огромный баннер со словами «Настенька! Выходи за меня!» Затем новосибирский Ромео заманил возлюбленную под пешеходный мост, откуда на нее посыпались лепестки роз. Подняв голову вверх, она увидела плакат, а затем и кольцо, которое ей вручил в этот момент жених.