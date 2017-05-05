«Выходи за меня!» написал машинами новосибирец

Автор Александр Зюльков признался, что спланировал все заранее. Его девушка Марина никоим образом не должна была догадаться о готовящейся операции. Для этого он специально проверил, чтобы у нее не было даже общих знакомых, подписанных на паблик. В «Мегу» она должна была приехать под предлогом прогулки, и потом так же случайно оказаться на крыше.

— Я буду импровизировать, — признался Александр накануне главных приготовлений. — Не представляю, как все пройдет, не представляю, как быстро нам удастся выстроить из автомобилей эту надпись. Даже не знаю, будет ли нужное количество машин, но желающих приехать было много.

С Мариной Александр познакомился год назад, когда она привела на занятия по каратэ своего сына. Тренер и молодая мама понравились друг другу, стали общаться, а затем и встречаться. Через год Александр понял, что хочет жениться на Марине.

— Честно говоря, первоначально я планировал еще более экстремально делать предложение. Мы должны были прыгать с парашютом, и перед самым прыжком я хотел показать ей кольцо, чтобы она потом летела вниз, и думала над своим ответом. Но потом решил переиграть, — рассказывает он.

Арендованная парковка находится сразу за «Мегой». По словам Александра, договориться со службой безопасности ТЦ удалось на удивление просто. Начальник службы безопасности вошел в положение молодого романтика, показал ему, как парковка будет смотреться с крыши, дал добро на проведение мероприятия, и даже не стал просить за это денег.