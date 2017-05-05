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21:05 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Евровидение: на костюмы для ведущих потратили почти миллион гривен

Согласно данным электронной системы государственных закупок Prozorro, костюмы для Владимира Остапчука, Александра Скичко и Тимура Мирошниченко обошлись в 894,8 тысяч гривен.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Около 34 тысяч долларов потратила Украина на костюмы ведущих международного песенного конкурса Евровидение-2017, следует из данных электронной системы государственных закупок Prozorro.

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По данным на сайте закупок, в общей сложности наряды для Владимира Остапчука, Александра Скичко и Тимура Мирошниченко обошлись в 894,8 тысяч гривен (около 34 тысяч долларов по курсу Нацбанка). Так, два костюма украинского бренда Lake Studio обошлись организаторам в 140 тысяч гривен, три костюма от Elena Burenina — 150 тысяч, а работа ателье Indposhiv — 604 879 гривен.

Ранее СМИ сообщили, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины заплатит за выступления трех украинских артистов в финальной части Евровидения-2017 в Киеве сумму в 1,58 млн грн, большую часть из них получит певица Джамала.

Напомним, Госпогранслужба Украины сообщила, что более 600 участников и гостей песенного конкурса прибыли в страну. Официальное открытие Евровидения состоится 7 мая в Киеве. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

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