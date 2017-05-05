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20:55 (мск), источник: ИА REGNUM

Новосибирский сквер на день превратился в «Парк Победы»

В Новосибирске в Первомайском сквере состоялся патриотический фестиваль «Парк Победы».

46
фотографий
46
фотографий
46
фотографий

Один из центральных скверов города Новосибирска — Первомайский — сегодня, 5 мая, превратился в «Парк Победы» — на его территории состоялся патриотический фестиваль.

Мероприятие, посвященное 72-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, началось в 13−00 по местному времени и завершилось только вечером.

Парк условно был разбит на три зоны: «Прошлое», «Настоящее», «Будущее».

«Прошлое» — фотозона в стилистике военных лет. Любой, пришедший на мероприятие, мог примерить на себя форму времен Великой Отечественной войны, взять в руки автомат или винтовку, побыть водителем бронеавтомобиля, попробовать настоящую солдатскую кашу, послушать песни у импровизированного привала и почувствовать себя солдатом.

«Настоящее» — тематические мастер-классы, презентации военно-спортивных клубов и общественных организаций. Десятки патриотических проектов были представлены участникам мероприятия. Музеи города организовали выставки атрибутики военных лет.

«Будущее» — работы в миниатюре — техника военных лет и реконструкция парада на Красной площади 1941 года.

Преподаватель истории Алена Кожухова считает, что такие патриотические мероприятия, конечно, нужны, но они составляют «одну десятую от общей доли патриотического воспитания» и, в первую очередь, чтобы сохранить память, «должна быть передача информации в семьях, от человека к человеку».

«Для меня День Победы — это великий праздник. Я ставлю его на первое место среди всех праздников. Я знаю хронологию войны, знаю события, в первую очередь, знаю историю своей семьи, мне кажется это очень важно, потому что я сейчас сталкиваюсь со студентами, которые не знают истории своей семьи. Вот сегодня я спросила 40 человек о том, кто может рассказать о своем родственнике, ответил только один. Но он рассказывал со слезами на глазах — вот это память, я считаю», — отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM жительница Новосибирска.

Алена Кожухова также сказала, что, по ее мнению, «истинность этой памяти можно сохранить только одним способом — памятью в семье».

«Да, все это красиво — все эти патриотические мероприятия. Но если этой памяти нет в семье, нет вот этой гендерной памяти, которая передается от отца к сыну, от матери к дочери, то ничего у нас тогда не получится. Я рассказываю своей дочери, что один ее дед погиб, другой выжил героем, и ей уже в пять лет это интересно, значит у нее не будет проблем с восприятием праздника и через десять лет. А если дети не понимают, если не заложено на генетическом уроне, то ни к чему это не приведет. Но я надеюсь, что у нас еще огромное количество семей, в которых помнят», — подчеркнула Кожухова.

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