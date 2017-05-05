Культовый американский режиссер объявил об уходе из кино

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Культовый американский кинорежиссер Дэвид Линч объявил, что после выхода на телеэкраны всех серий нового сериала «Твин Пикса» перестанет снимать кино.

«Многое изменилось: столько замечательных фильмов провалилось в прокате, а то, что собирает кассу, — не то, чем я хотел бы заниматься», — цитирует Линча ВВС.

Режиссер отметил, что культовый «Твин Пикс» с начала 90-х вернется на экраны 21—22 мая с новым сезоном после премьеры на Каннском кинофестивале.

Первый полнометражный фильм 71-летнего Линча «Человек-слон» вышел в 1977 году. Уже тогда проявился его уникальный стиль.

«Идеи — как дары, они диктуют все. Ты идешь за идеей и уже не беспокоишься о форме и каких-то там правилах, ты остаешься верным своим мыслям», — сказал Линч.

Напомним, фильм «Дикие сердцем» в 1990 году принес режиссеру «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Линч четырежды был номинантом на «Оскар». Кроме кинематографа, режиссер также увлекается музыкой, фотопроектами с высокой модой и трансцендентальной медитацией.

Ранее сообщалось, что американский кинорежиссер Оливер Стоун работает над фильмом о президенте России Владимире Путине.