Культовый американский режиссер объявил об уходе из кино
Американский кинорежиссер Дэвид Линч заявил, что фильмы, собирающие кассу, не те, которые бы ему хотелось снимать. Поэтому он завершает карьеру.
Американский кинорежиссер Дэвид Линч заявил, что фильмы, собирающие кассу, не те, которые бы ему хотелось снимать. Поэтому он завершает карьеру.
КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Культовый американский кинорежиссер Дэвид Линч объявил, что после выхода на телеэкраны всех серий нового сериала «Твин Пикса» перестанет снимать кино.
«Многое изменилось: столько замечательных фильмов провалилось в прокате, а то, что собирает кассу, — не то, чем я хотел бы заниматься», — цитирует Линча ВВС.
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Первый полнометражный фильм 71-летнего Линча «Человек-слон» вышел в 1977 году. Уже тогда проявился его уникальный стиль.
«Идеи — как дары, они диктуют все. Ты идешь за идеей и уже не беспокоишься о форме и
Напомним, фильм «Дикие сердцем» в 1990 году принес режиссеру «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Линч четырежды был номинантом на «Оскар». Кроме кинематографа, режиссер также увлекается музыкой, фотопроектами с высокой модой и трансцендентальной медитацией.
Ранее сообщалось, что американский кинорежиссер Оливер Стоун работает над фильмом о президенте России Владимире Путине.