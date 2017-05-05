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21:31 (мск), источник: Om1.ru

По отремонтированным омским дорогам проехала колонна танков

Военную технику заметили 5 мая у метромоста.

5
фотографий

Сегодня после рабочего дня у библиотеки им. Пушкина сфотографировали колонну танков и военных «Уралов», которые двигались в сторону центра в одном потоке с легковыми авто. Колонна шла в сопровождении военной автоинспекции. По всей видимости, тяжелую технику доставляют на Соборную площадь для репетиции парада Победы.

Отметим, на Соборной площади, улицах Интернациональная и Красный путь, по которым пролегал маршрут военной колонны, уложили асфальт прошлым летом.

Парад станет испытанием для омских дорог, а также подрядчиков, которые все еще несут гарантийные обязательства по качеству ремонта.

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