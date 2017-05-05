Учебный год для 11-классников продлили по всему Казахстану
Учебный год у всех казахстанских выпускников школ закончится 1 июля.
Учебный год у всех казахстанских выпускников школ закончится 1 июля.
Продление учебного года для выпускников казахстанских школ до 1 июля касается не только 11-классников Павлодарской области, а всех регионов Казахстана. Приказ Минобразования об этом вышел ещё в марте этого года, сообщает телеканал «Астана».
Продлить учебный год для выпускников 11-ых классов были вынуждены
«Это был приказ Министра образования и науки Республики Казахстан № 128 от 24 марта, где учебный год именно для 11-классников продлевается до 1 июля. Учебные занятия у всех завершаются 25 мая. У всех. По всему Казахстану. Только девятый класс сдаёт экзамены об окончании основной школы до 9 июня и 11 классы — до первого июля в связи с тем, что у них ещё есть единое национальное тестирование. Это приказ на всю республику», — пояснила начальник отдела управления образования Павлодарской области Роза Балтабекова.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что МОН продлил учебный год только для выпускников Павлодарской области.