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22:25 (мск), источник: Informburo.kz

Учебный год для 11-классников продлили по всему Казахстану

Учебный год у всех казахстанских выпускников школ закончится 1 июля.

Источник: Informburo.kz

Продление учебного года для выпускников казахстанских школ до 1 июля касается не только 11-классников Павлодарской области, а всех регионов Казахстана. Приказ Минобразования об этом вышел ещё в марте этого года, сообщает телеканал «Астана».

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Продлить учебный год для выпускников 11-ых классов были вынуждены из-за изменения порядка выпускных и вступительных экзаменов. С этого года они проходят в два этапа: сначала выпускные экзамены пройдут в школах, а с 20 июня по 1 июля будет проходить ЕНТ для поступления в вузы. Продление учебного года до 1 июля позволит выделить дополнительные средства специально на обеспечение учащихся, в том числе подвоз, питание и ночлег.

«Это был приказ Министра образования и науки Республики Казахстан № 128 от 24 марта, где учебный год именно для 11-классников продлевается до 1 июля. Учебные занятия у всех завершаются 25 мая. У всех. По всему Казахстану. Только девятый класс сдаёт экзамены об окончании основной школы до 9 июня и 11 классы — до первого июля в связи с тем, что у них ещё есть единое национальное тестирование. Это приказ на всю республику», — пояснила начальник отдела управления образования Павлодарской области Роза Балтабекова.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что МОН продлил учебный год только для выпускников Павлодарской области.

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Учебный год для 11-классников продлили по всему Казахстану
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