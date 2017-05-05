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21:58 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Одесской области распилили последний памятник Ленину — СМИ

Согласно информации СМИ, неизвестные распилили скульптуру Владимира Ленина, стоявшего на постаменте в селе Затишье Захарьевского района Одесской области.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные распилили фигуру Ленина, стоявшего на постаменте в селе Затишье Захарьевского района Одесской области, сообщает издание «Думская».

«Почему местная власть не убрала изваяние раньше, как того требует декоммунизационное законодательство, неизвестно», — отмечает «Думская».

По информации издания, уничтоженная скульптура была последним памятником Ленину в регионе.

Ранее сотрудник пресс-службы полиции Ровенской области Любовь Гуда сообщила, что плита от снесенного ранее памятника Владимиру Ленину насмерть задавила 13-летнего мальчика в селе Городец, когда местные жители обрабатывали землю вокруг пьедестала.

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