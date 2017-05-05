В Одесской области распилили последний памятник Ленину — СМИ

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные распилили фигуру Ленина, стоявшего на постаменте в селе Затишье Захарьевского района Одесской области, сообщает издание «Думская».

«Почему местная власть не убрала изваяние раньше, как того требует декоммунизационное законодательство, неизвестно», — отмечает «Думская».

По информации издания, уничтоженная скульптура была последним памятником Ленину в регионе.