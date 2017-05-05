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5 мая, источник: Publika.md

Прогноз погоды на 6 мая

Погода завтра будет определяться зоной нормального атмосферного давления.

Источник: Publika.md

Ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный, слабый.

Температура воздуха составит в Бричанах и Сороках 22 градуса, в Бельцах и Оргееве — на градус выше. В Кишиневе, Леове и Кагуле термометры покажут 24 градуса, в Комрате — 25. В Тирасполе воздух прогреется до 26 градусов.

В ближайшие дни сохранится теплая погода — до 26 градусов Цельсия. Ночью в столице ожидаются 13 градусов. В понедельник и вторник возможны дожди с грозами.

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