Прогноз погоды на 6 мая

Ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный, слабый.

Температура воздуха составит в Бричанах и Сороках 22 градуса, в Бельцах и Оргееве — на градус выше. В Кишиневе, Леове и Кагуле термометры покажут 24 градуса, в Комрате — 25. В Тирасполе воздух прогреется до 26 градусов.

В ближайшие дни сохранится теплая погода — до 26 градусов Цельсия. Ночью в столице ожидаются 13 градусов. В понедельник и вторник возможны дожди с грозами.