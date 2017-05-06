Пострадавшим от наводнения привезли рваную одежду и много соли

«Половину собранных вещей пришлось вывезти на свалку. Они старые, грязные, некоторые рваные», — вздыхают в пунктах приема одежды для жертв стихии. Благотворители отправили в Актобе более 300 кг соли, между тем пострадавшие от стихии жалуются на нехватку мяса, передает aktobetimes.kz.

Оставшимися после отбора вещами, собранными в ТД «Turk Evi», снабдили 200 человек. В том числе выдали 4 паласа, 2 ковра, 10 корпе и столько же одеял. Перед выдачей их пришлось сдать в химчистку.

Принимать благотворительность некоторые актюбинцы тоже не умеют. Из-за одежды на складах устраивали потасовки. Были те, кто приезжал за вещами на машинах по 4 раза.

100 миллионов тенге собрал фонд «Колганат Актобе». Более 50 миллионов из них пожертвовало предприятие из Мангистауской области.

Продуктов питания пострадавшим не хватает. Из-за чего жертвы стихии стали предъявлять претензии акимату.

«Продуктами, в основном, помогла Кызылорда, Они прислали 7 “КамАЗов”. Там и мука — около 8,5 тонн, макароны, подсолнечное масло. Две “Газели” пришли из Актау — вещи и немного продуктов. Также помощь отправила Алматы — одна “Газель” с вещами. Но она еще не приехала. Должна сказать, что очень много прислали соли — 10 мешков по десять килограммов, еще 4 мешка по 25 кг, и еще 600 пачек. Актюбинцы оказывали помощь продуктами, когда пострадавшие жили в школах», — рассказывает замакима Актобе Лаззат Уразбаева.

Из-за нехватки продуктов и других товаров акимат решил раздать их позже и только остро нуждающимся.

Для предотвращения снабжения вещами одних и тех же актюбинцев акимат решил выдать их председателям садоводческих коллективов, где проживает большая часть пострадавших. Председатели, в свою очередь, отдадут вещи под роспись.

На среду в фонде «Колганат Актобе» аккумулировали 100 миллионов тенге. Как будут раздавать деньги, власти пока не объяснили.

Известно, что по 30 тысяч тенге получили 311 семей. В акимат уже поступило 13 заявлений на получение денег для ремонта затопленных домов.