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09:39 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Море у берегов Владивостока перестанет быть оранжевым с первым северным ветром

Цветущие микроводоросли унесет в открытое море.

Владивосток, 6 мая, PrimaMedia.

Море у берегов Владивостока и некоторых территорий южного Приморья перестанет быть оранжевым с первым северным ветром. Но при возникновении благоприятных условий планктонные водоросли Noctiluca, дающие такую расцветку, вновь окажутся вдоль прибрежной полосы, сообщила корр. ИА PrimaMedia руководитель Центра мониторинга вредоносных микроводорослей дальневосточных морей, старший научный сотрудник Института биологии моря ДВО РАН Татьяна Орлова.

Напомним, полосы оранжевого цвета замечены в районе бухте Федорова на Эгершельде, в спортивной гавани, на Чайке, в районе Токаревского маяка и даже в районе Славянки. Специалист пояснила, что волноваться тут нечему, оранжевая расцветка прибрежной полосы объясняется действием микроорганизмов Noctiluca, известных как ночесветка. Они не опасны для человека.

«Чтобы эти водоросли появились, нужны благоприятные условия по температуре. Но чтобы мы их увидели, необходимы солнышко и ветер в сторону берега, который принесет Noctiluca в большом количестве», — отметила Татьяна Орлова.

Руководитель Центра мониторинга вредоносных микроводорослей дальневосточных морей уточнила, что прибрежная полоса перестанет быть оранжевой с первым северным ветром.

«Водоросли никуда не исчезнут, их просто размоет, разнесет по акватории, выдует в открытое море», — сказала Орлова.

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