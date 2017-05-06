День герба и флага отмечают в Москве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. День герба и флага отмечают в столице России. Москва — единственный регион в стране, который отмечает «геральдическое торжество» наравне с другими общегородскими праздниками — Днем города (первая суббота сентября), Днем московского университета (25 января — Татьянин День) и Днем начала контрнаступления советских войск под Москвой в 1941 году (5 декабря).

«Сегодня в честь праздника в Парке Победы на Поклонной горе состоится III парад кадетов “Не прервется связь поколений”, посвященный 72-й годовщине Великой Победы. В нем примут участие более 2,5 тыс. воспитанников различных кадетских школ», — сообщили в столичной мэрии.

В главной части парада, которая начнется в полдень, состоится торжественное прохождение 45 парадных расчетов кадетов. На площадь Поклонной горы будут вынесены Флаг России, флаг Москвы и Флаг кадетского движения Москвы. Мероприятие традиционно завершится запуском голубей и возложением цветов к Огню памяти и славы.

Также для всех желающих будет открыт Центральный музей Великой Отечественной войны. Московские школьники и их родители смогут посетить открытые уроки по истории, где им расскажут о подвигах России на протяжении веков, о Великой Победе в 1945 году и о роли кадетства в отечественной истории.

По всей Москве развешаны государственные триколоры и городские стяги.

Георгий Победоносец — покровитель Москвы

Дата 6 мая для празднования Дня герба и флага Москвы выбрана не случайно.