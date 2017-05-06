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01:35 (мск), источник: Известия

В Великобритании ученые разработали пластырь от инсульта

Использование пластыря позволило снизить смертность более чем в два раза.

Источник: Reuters
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Британские исследователи разработали пластырь, который может спасти жизнь при инсульте, сообщает The Guardian.

Пластырь содержит тринитрат глицерина, который снижает кровяное давление и расширяет кровеносные сосуды. Таким образом он помогает уменьшить ущерб, причиненный в ближайшие минуты и часы после инсульта.

Эксперимент показал, что использование пластыря позволило снизить смертность более чем в два раза.

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