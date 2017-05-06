Старейший чемпион Олимпийских игр из США Кифер умер в возрасте 98 лет

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр 1936 года в плавании американец Адольф Кифер скончался в возрасте 98 лет, он был старейшим обладателем золотой олимпийской награды, родившимся в США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Кифер умер в своем доме в штате Иллинойс за месяц до своего 99-летия.