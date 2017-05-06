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10:06 (мск), источник: ДЕЙТА

В Хабаровском крае продолжается мониторинг паводковой обстановки

В поселке Циммермановка Ульчского района продолжает работу оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и спасатели Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России.

Как сообщили ИА «Дейта» в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, главная задача — мониторинг и обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод.

В настоящее время граница вскрытия Нижнего Амура проходит в Ульчском районе ниже Циммермановки (н.п. Быстринский). По состоянию на 07.00 (хбр) 06.05.2017 г., на реке отмечается незначительное повышение уровня воды, без достижения неблагоприятных отметок. Пойма реки у сел Циммермановка и Богородское подтоплена от 10 см до 1 м. Гидрологическая обстановка стабильная, угрозы подтопления населенных пунктов нет.

Сотрудниками МЧС России организована работа с администрацией поселка и подворовый обход для информирования населения. Также специалистами проводится обследование русла реки Амур, организован постоянный замер уровня воды по вешкам. В рамках межведомственного взаимодействие отлажен обмен информацией с представителями различных ведомств, предприятий, сельских поселений для оперативного реагирования на возможное изменение обстановки и принятия необходимых мер.

Анастасия Качимская.

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