В Хабаровском крае продолжается мониторинг паводковой обстановки
В поселке Циммермановка Ульчского района продолжает работу оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и спасатели Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России.
В поселке Циммермановка Ульчского района продолжает работу оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и спасатели Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России.
Как сообщили ИА «Дейта» в
В настоящее время граница вскрытия Нижнего Амура проходит в Ульчском районе ниже Циммермановки (н.п. Быстринский). По состоянию на 07.00 (хбр)
Сотрудниками МЧС России организована работа с администрацией поселка и подворовый обход для информирования населения. Также специалистами проводится обследование русла реки Амур, организован постоянный замер уровня воды по вешкам. В рамках межведомственного взаимодействие отлажен обмен информацией с представителями различных ведомств, предприятий, сельских поселений для оперативного реагирования на возможное изменение обстановки и принятия необходимых мер.
Анастасия Качимская.