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04:09 (мск), источник: Известия.Ру

Ален Делон принял решение завершить карьеру

Французский актер Ален Делон заявил, что осенью снимется в своем последнем фильме, сообщает Parisien.

Источник: РИА "Новости"

Делон заявил, что завершит карьеру фильмом об истории любви.

По его словам, на съемочной площадке в последней картине его партнером станет Жюльет Бинош, а режиссером фильма станет Патрис Леконт.

Легендарный киноактер, которому исполнился 81 год, не снимался в кино с 2008 года.

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