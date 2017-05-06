Ален Делон принял решение завершить карьеру
Французский актер Ален Делон заявил, что осенью снимется в своем последнем фильме, сообщает Parisien.
Французский актер Ален Делон заявил, что осенью снимется в своем последнем фильме, сообщает Parisien.
Делон заявил, что завершит карьеру фильмом об истории любви.
По его словам, на съемочной площадке в последней картине его партнером станет Жюльет Бинош, а режиссером фильма станет Патрис Леконт.
Легендарный киноактер, которому исполнился 81 год, не снимался в кино с 2008 года.