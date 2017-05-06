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09:50 (мск), источник: AmurMedia.ru

Уголовное дело в отношении мэра Нового Ургала направили в суд Хабаровского края

Анатолия Панова обвиняют в превышении должностных полномочий.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 6 мая, AmurMedia.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении главы администрации Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского района, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт Следственного комитета РФ.

По версии следствия, с июля 2013 года по апрель 2016 года глава администрации передал по договорам социального найма 11 квартир жителям поселка, которые не являлись малоимущими или нуждающимися в жилых помещениях. Граждане эти квартиры приватизировали и стали их собственниками, что повлекло выбытие из муниципального жилищного фонда данных квартир. Действия обвиняемого причинили ущерб муниципальному бюджету свыше 8,5 миллионов рублей.

Следователи установили, что в настоящее время в данном населенном пункте в очереди на получение жилья находится 168 человек (из них: 20 инвалидов, 11 многодетных семей, 5 сирот, 41 мать-одиночка, 1 труженик тыла).

Активную роль в раскрытии и расследовании преступления принимали сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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