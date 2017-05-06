Циклон в Хабаровском крае может вызвать гололед
6 мая в южных и центральных районах Хабаровского края ожидаются дожди, местами сильные. 7 мая на востоке и северных районах края сохранятся осадки, местами сильные.
6 мая в южных и центральных районах Хабаровского края ожидаются дожди, местами сильные. 7 мая на востоке и северных районах края сохранятся осадки, местами сильные.
Также прогнозируется усиление ветра по долинам рек и на побережье до 13−18м/с. Дневные температуры могут понизиться до 8−13 градусов тепла.
Как сообщили ИА «Дейта» в МЧС по Хабаровскому краю, метеоданные не достигнут показателей неблагоприятных или опасных явлений. Тем не менее, в результате выпадения осадков водителям автомобилей необходимо соблюдать повышенные меры безопасности на мокрой дороге. В северных районах края возможны гололёдные явления. Кроме этого, владельцам маломерных судов рекомендуется воздержаться от выхода на водоёмы края.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает советы по соблюдению мер безопасности при вождении в неблагоприятных погодных условиях:
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2. Перед лужами скорость следует снижать. Для этого есть несколько весомых причин.
Советы по вождению в дождливую погоду:
1. В первые пару часов после начала дождя будьте особенно внимательны на дороге. В сухую погоду дорога покрывается пленкой из пыли и масла, вытекшего из автомобилей, проезжающих по ней. Они высыхают, а когда начинается дождь, то снова размокают и делают дорогу чрезвычайно скользкой. Если дождь сильный, то через несколько часов он смывает с дороги всю накопившуюся на ней грязь, и вождение становится не таким опасным.
2. Планируйте свой маршрут с учетом затрат большего времени на поездку. Учтите, что скорость автомобильного потока в дождь в среднем составляет 40 — 50 км/ч.
3. Если вам нужно остановиться, то в дождливую погоду нужно начинать тормозить гораздо раньше, и на тормоз нужно нажимать плавно. Раннее торможение позволит водителю, едущему за вами, увидеть, что вы собираетесь остановиться, и тоже сбросить скорость.
4. В дождливую погоду не пользуйтесь
5. Старайтесь объезжать большие лужи. Помните, что в них могут быть открытые канализационные люки, булыжники или вязкая грязь, застряв в которой, вам будет очень трудно выбраться.
6. Не проезжайте по луже на большой скорости — сделав это, вы можете залить зажигание, и тогда ваше путешествие займет гораздо больше времени.
7. В дождь нужно передвигаться с зажженными фарами. Но помните, что дальний свет для этих целей не подойдет — он будет отражаться от капель дождя и слепить вас. В дождь идеально подходят противотуманные фары.
8. Если дождь настолько сильный, что вы теряете из виду едущую перед вами автомобиль, то, возможно, вам стоит припарковаться и переждать ливень.
9. В дождь лучше держаться подальше от автобусов и грузовиков.
10. Если вы чувствуете, что ваш автомобиль начинает нести, то не нужно делать резких движений — жать на педаль тормоза или судорожно выкручивать руль. Ваш автомобиль может закрутить. Просто уберите ногу с педали газа и медленно надавите на педаль тормоза.
11. Не выезжайте в дождь, если у вас не работают дворники. Без дворников в дождь видимость будет равна нулю.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращает внимание жителей и гостей края на необходимость соблюдать элементарные меры безопасности! Помните, что от вас зависят жизнь и здоровье вас и ваших близких!
В случае возникновения происшествия незамедлительно звонить по телефонам 101 и 112.
Анастасия Качимская.