Циклон в Хабаровском крае может вызвать гололед

Также прогнозируется усиление ветра по долинам рек и на побережье до 13−18м/с. Дневные температуры могут понизиться до 8−13 градусов тепла.

Как сообщили ИА «Дейта» в МЧС по Хабаровскому краю, метеоданные не достигнут показателей неблагоприятных или опасных явлений. Тем не менее, в результате выпадения осадков водителям автомобилей необходимо соблюдать повышенные меры безопасности на мокрой дороге. В северных районах края возможны гололёдные явления. Кроме этого, владельцам маломерных судов рекомендуется воздержаться от выхода на водоёмы края.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает советы по соблюдению мер безопасности при вождении в неблагоприятных погодных условиях:

1. Во-первых, соблюдайте дистанцию. Это правило нужно исполнять и в хорошую погоду, но в условиях дождя видимость значительно ухудшается, а значит, дистанцию до впереди едущего автомобиля нужно еще больше увеличить. То же касается и скоростного режима. В условиях непогоды не стоит разгоняться, даже если вы считаете, что способны контролировать ситуацию. Дело в том, что ее могут не контролировать соседние автомобили. Кроме того, проезжая лужи на высокой скорости, вы и соседние автомобили можете получить порцию воды и грязи, из-за чего часть водителей временно потеряют видимость, а значит, создастся аварийно-опасная ситуация. Естественно, что на такой случай очистители стекол должны быть включены. Несмотря на то, что боковые стекла в такой ситуации, имеют тенденцию к запотеванию, опускать их категорически нельзя. И дело не в том, что вас могут намочить. Просто, получив порцию грязи в глаза, вы уже точно потеряете контроль над ситуацией, а ваш автомобиль станет на несколько секунд фактически неуправляем.

2. Перед лужами скорость следует снижать. Для этого есть несколько весомых причин. Во-первых, под водой могут скрываться ямы. Во-вторых, вода, попадая на тормозные диски, может резко понизить тормозящую способность вашего автомобиля. Проехав лужу, нужно просушить тормоза. Для этого достаточно несколько раз нажать на них. В-третьих, проезжая лужу на высокой скорости, водитель может почувствовать, что автомобиль стал неуправляемым. Как будто машина идет по льду. Это эффект аквапланирования. В таком случае нужно не меняя траектории сбросить газ и проехать водную преграду и только после этого начать постепенно тормозить. В любом случае нужно помнить, что плохая видимость не только у вас, но и у других участников движения. Поэтому нужно избегать резких движений, таких как внезапная смена полос, резкое торможение или наоборот скоростные маневры.

Советы по вождению в дождливую погоду:

1. В первые пару часов после начала дождя будьте особенно внимательны на дороге. В сухую погоду дорога покрывается пленкой из пыли и масла, вытекшего из автомобилей, проезжающих по ней. Они высыхают, а когда начинается дождь, то снова размокают и делают дорогу чрезвычайно скользкой. Если дождь сильный, то через несколько часов он смывает с дороги всю накопившуюся на ней грязь, и вождение становится не таким опасным.

2. Планируйте свой маршрут с учетом затрат большего времени на поездку. Учтите, что скорость автомобильного потока в дождь в среднем составляет 40 — 50 км/ч.

3. Если вам нужно остановиться, то в дождливую погоду нужно начинать тормозить гораздо раньше, и на тормоз нужно нажимать плавно. Раннее торможение позволит водителю, едущему за вами, увидеть, что вы собираетесь остановиться, и тоже сбросить скорость.

4. В дождливую погоду не пользуйтесь круиз-контролем. Во многих моделях автомобилей круиз-контроль не адаптирован под сырую погоду, поэтому если его включить, то машина станет вести себя, как будто дорога сухая, а это недопустимо.

5. Старайтесь объезжать большие лужи. Помните, что в них могут быть открытые канализационные люки, булыжники или вязкая грязь, застряв в которой, вам будет очень трудно выбраться.

6. Не проезжайте по луже на большой скорости — сделав это, вы можете залить зажигание, и тогда ваше путешествие займет гораздо больше времени.

7. В дождь нужно передвигаться с зажженными фарами. Но помните, что дальний свет для этих целей не подойдет — он будет отражаться от капель дождя и слепить вас. В дождь идеально подходят противотуманные фары.

8. Если дождь настолько сильный, что вы теряете из виду едущую перед вами автомобиль, то, возможно, вам стоит припарковаться и переждать ливень.

9. В дождь лучше держаться подальше от автобусов и грузовиков. Из-под их больших колес в дождливую погоду обычно летит много грязи, которая, попав к вам на лобовое стекло, может полностью лишить вас обзора.

10. Если вы чувствуете, что ваш автомобиль начинает нести, то не нужно делать резких движений — жать на педаль тормоза или судорожно выкручивать руль. Ваш автомобиль может закрутить. Просто уберите ногу с педали газа и медленно надавите на педаль тормоза.

11. Не выезжайте в дождь, если у вас не работают дворники. Без дворников в дождь видимость будет равна нулю.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращает внимание жителей и гостей края на необходимость соблюдать элементарные меры безопасности! Помните, что от вас зависят жизнь и здоровье вас и ваших близких!

В случае возникновения происшествия незамедлительно звонить по телефонам 101 и 112.

Анастасия Качимская.