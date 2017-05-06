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10:17 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморцам оставят электричку на праздники

Руководством дороги принято решение о сохранении движения всех пригородных электропоездов в Приморье, сообщает ИА «Дейта».

Объявленные ранее отмены электропоездов в связи с ремонтом железнодорожных путей, в период с 6 по 17 мая, не состоятся. Движение всех пригородных электропоездов сохраняется в соответствии с графиком.

Напомним, ранее компания «Экспресс Приморья» оповестила, что в первой половине мая изменится расписание пригородного электропоезда сообщением «Кипарисово — Третья Рабочая» и «Раздольное — Владивосток».

Анастасия Качимская.

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