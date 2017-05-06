«ГЛОНАСС» в Приморье стал прозрачным

Владивосток, 6 мая, PrimaMedia.

Агенты «ГЛОНАСС» в Приморье нашли свой, весьма действенный способ бороться с негативом, который сопровождает реализацию временного порядка установки систем экстренного вызова на подержанные импортные автомобили. В ответ на предложение увеличить число дистрибьюторов, что, правда, никак бы не повлияло на количество продаваемых в крае приборов «ЭРА-ГЛОНАСС», уполномоченная компания «Сумотори-Авто», через которую в основном и идет реализация терминалов, сделала очередь прозрачной. Теперь в режиме онлайн видно, кому и сколько. Запись началась 5 мая в 14.00, за первые четыре часа в реестре уже 6 тысяч заявок, сообщает ИА PrimaMedia.

— Мы прекрасно понимаем, что с дефицитом терминалов растет недовольство людей, которые привозят автомобили для личного пользования или на продажу и сталкиваются с тем, что долгое время не могут поставить их на учет. Проблема для Приморского края настолько серьезная, что о ней говорит даже губернатор, призвавший недавно сделать продажу максимально прозрачной, чтобы не возникало спекуляций. Мы, конечно, понимаем, что решать проблему надо не увеличением числа операторов, а поставкой нужного количества приборов. Но мы услышали губернатора и, я считаю, выполнили главное требование: сделали систему распределения поступающих терминалов максимально справедливой и открытой, — прокомментировал запуск электронной очереди с онлайн записью глава технохолдинга «Сумотори» Виталий Веркеенко.

Разместить заявку и отслеживать ее продвижение онлайн можно по ссылке.

Первыми записаться в электронную очередь сегодня успели те, кого правильно называть «физлица». Одним из нововведений как раз и стало разделение очереди, распределение каждой партии поступающих терминалов будет производиться между физическими и юридическими лицами в пропорции 30 на 70. В очередь № 1 (юридические лица и таможенные представители) направляется 70% устройств, в очередь № 2 (физических лица) — остальные 30%.

— Это сделано как раз для того, чтобы граждане, которые привезли на свое имя один автомобиль для личного пользования, не ждали несколько недель, пока крупные компании установят приборы на все свои авто. Мы и раньше ставили физлица в приоритет. Хотя по опыту мы понимаем, что таких клиентов будет меньше 30%, так что в случае, если квоту не выберут, свободные приборы будем распределять, — пообещал глава технохолдинга.

Напомним, в Приморье 15 компаний получили право на установку систем «ЭРА-ГЛОНАСС», а имеющих право продавать устройства — только две. Первой аккредитацию получило ООО «Сумотори-Авто», именно здесь в начале апреля началась столь долгожданная массовая продажа и установка приборов. Однако производители устройств до сих пор поставили в «Сумотори-Авто» только порядка 1,4 тысячи приборов, в то время как число желающих купить терминал в списке предварительной записи уже достигло 7 тысяч.

Тем временем, наряду с официальными дистрибьюторами в Приморье стали появляться и спекулянты, которые на фоне дефицита стали предлагать автовладельцам установить заветный терминал, но по ценам гораздо выше, чем у агента. Если сам прибор, его установка и подключение в «Сумотори-Авто» стоит порядка 27 тысяч рублей, а свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) можно приобрести за 7−8 тысяч рублей, то у спекулянтов «полный цикл» можно пройти уже за 45−47 тысяч.

— Мы видим, что не всем автовладельцам удобно ездить в Артем, а часть машин отправляется сразу в регионы. Поэтому давно приняли решение, что удобнее для всех будет, если мы направим наших представителей в порт и там начнем устанавливать приборы. С двумя портами договоренности уже достигнуты, в одном из них — Владивостокском морском рыбном порту — наши специалисты уже работают. Еще с двумя портами ведем сейчас переговоры, они обустраивают специальные площадки. Но при этом услуга стоит в порту сколько же, сколько и в самом «Сумотори-Авто», — заверил Виталий Веркеенко.

От ИА PrimaMedia напомним, что порядок установки приборов «ЭРА-ГЛОНАСС» на импортируемые подержанные автомобили был озвучен в конце марта этого года, как временный выход из ситуации, с которой столкнулись автовладельцы после 1 января 2017 года. Именно тогда вступили в силу положения техрегламента об обязательной установке «тревожных кнопок» на все автомобили, ссылаясь на который таможня отказалась выдавать ПТС на автоимпорт.

Еще 13 200 комплектов системы «ЭРА-ГЛОНАСС» поступят в Приморье до начала августа.

И хотя сам техрегламент был опубликован несколько лет назад, подготовиться успели не все. Автосборочные предприятия заранее оценили необходимый объем приборов для их штатной установки на все новые авто, продаваемые в России с 1 января. Что же касается тех, кто ввозит для личного пользования или на продажу подержанные иномарки, то они, видимо, надеялись на чудо. Даже введение временного порядка ситуацию не спасло — производители приборов просто не успевают за спросом на приморском авторынке.

В АО «ГЛОНАСС» отмечают, что делают все для того, чтобы устранить дефицит терминалов и наладить поставки на Дальний Восток в необходимых объемах, задействованы все ресурсы и мощности. В частности, в мае в Приморье планируется поставить 3104 комплекта, в июне — 3496, в июле 5504 устройств «ЭРА-ГЛОНАСС».