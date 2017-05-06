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08:49 (мск), источник: Nur.kz

Феминистки переименуют улицы и памятники Алматы

Девушки устроят женскую историческую ночь в городе.

Источник: Nur.kz

Движение казахстанских феминисток Kazfem планирует провести женскую историческую ночь в Алматы, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Об этом девушки объявили в своем сообществе в соцсети, где призывают всех желающих участвовать в акции. Сообщается, что она пройдет в ночь с 6 на 7 мая.

Женская историческая ночь является международным мероприятием, которое стандартно проводится в других странах 8 мая вот уже 12 лет. Активистки собираются в условленном месте, обмениваются плакатами, затем расклеивают листовки и плакаты с биографиями известных женщин, восхитивших активисток своим примером.

Источник: Nur.kz

Символически это означает захват города женщинами. Впрочем, участвовать могут и мужчины. Некоторые даже переименовывают улицы и памятники.

«Сколько улиц в Алматы названы женскими именами? А знаем ли мы о вкладе каждой из этих немногочисленных женщин в нашу историю? Сейчас мы собираем информацию обо всех женщинах, которые нас вдохновляют и восхищают, о незаслуженно забытых историях и фактах, которые мы хотим рассказать общественности», — говорится в анонсе.

Источник: Nur.kz

Изначально женская историческая ночь была придумана норвежскими радикальными феминистками из бергенского университета в 2005 году. Акции проходили сначала в Бергене и Осло, затем они стали проводиться в российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе, Томске и других. Акции стали международными и вот теперь добрались и до Алматы.

Традиционно девушки исполняют гимн — так, в норвежской акции это песня бергенской группы «Albert og Elise, En Ode til Kvinnehistorisk natt», в России — песня московской певицы Ольги Арефьевой «Женщина».

Напомним, 8 марта активистки движения Kazfem провели марш в Алматы — они прошли по проспекту Жибек Жолы с плакатами и лозунгами против насилия и гендерного неравенства.

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