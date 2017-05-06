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08:13 (мск), источник: Sputniknews.kz

МОН РК прокомментировало слухи о продлении учебного года для 11-классников

В ряде СМИ появилась информация о том, что учебный год для 11-классников из-за ЕНТ будет продлен.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 6 мая — Sputnik. Министерство образования и науки РК опровергает информацию о продлении учебного года для 11-классников до 1 июля.

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Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что учебный год для выпускников школ страны продлится до 1 июля.

«Учебный год закончится, как и планировалось, с выпускными экзаменами с 1 по 10 июня. Никаких изменений нет. Не учебный год продляется до 1 июля, а ученики действительно отчисляются из школ 1 июля, так как школы продолжают нести ответственность за их регистрацию и прохождение ЕНТ», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Ранее Минобразования Казахстана презентовало новый формат Единого национального тестирования (ЕНТ), согласно которому тестирование станет вступительным экзаменом в вузы, а выпускные экзамены пройдут в школах, чтобы выпускники получили аттестат.

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МОН РК прокомментировало слухи о продлении учебного года для 11-классников
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