МОН РК прокомментировало слухи о продлении учебного года для 11-классников

АСТАНА, 6 мая — Sputnik. Министерство образования и науки РК опровергает информацию о продлении учебного года для 11-классников до 1 июля.

Учебный год для 11-классников продлили по всему Казахстану

Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что учебный год для выпускников школ страны продлится до 1 июля.

«Учебный год закончится, как и планировалось, с выпускными экзаменами с 1 по 10 июня. Никаких изменений нет. Не учебный год продляется до 1 июля, а ученики действительно отчисляются из школ 1 июля, так как школы продолжают нести ответственность за их регистрацию и прохождение ЕНТ», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Ранее Минобразования Казахстана презентовало новый формат Единого национального тестирования (ЕНТ), согласно которому тестирование станет вступительным экзаменом в вузы, а выпускные экзамены пройдут в школах, чтобы выпускники получили аттестат.