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07:39 (мск), источник: ИА Башинформ

Река Белая в Уфе опустилась ниже семи метров

УФА, 6 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Вода в уфимских реках убывает. По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за сутки Белая в районе Монумента Дружбы опустилась на 12 сантиметров. Сейчас уровень реки составляет 695 см. Уровень реки Уфы у Шакши опустился ниже шести метров — до 596 см (-8 см за сутки). Река Дема возле деревни Бочкарево достигла уровня 539 сантиметров (-11 см).

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