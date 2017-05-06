После праздничного салюта казанцев развезут по домам 160 автобусов

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Для развоза жителей после праздничного салюта в День Победы будут организованы 160 автобусов, анонсирует пресс-служба мэрии Казани.

В 21 час транспорт в направлении поселка Дербышки, микрорайонов «Азино-1» и «Азино-2№, РКБ будет ожидать гуляющих на улице Лево-Булачная.

От Дворца спорта по улице Московская можно будет уехать в сторону микрорайонов «Горки-1» и «Горки-2», поселков Мирный и Старое Победилово.

На набережной Казанки автобусы ждать пассажиров. желающих направиться в Кировский район.

Также от набережной автобусы будут следовать по улице Декабристов (остановка «Энергоуниверситет») в направлении Авиастроительного, Московского и Ново-Савиновского районов.

С улицы Право-Булачная транспорт доставит гуляющих в направлении Авиастроительного, Московского, Ново-Савиновского районов.

С 6 по 8 мая городской пассажирский транспорт будет работать по графикам выходного дня, 9 мая — по графику рабочего дня с усилением работы метрополитена. Кроме того, в День Победы будут назначены дополнительные маршруты общественного транспорта. Автобусы будут курсировать до городских кладбищ.