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07:52 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Переменная облачность, дождь и до 17 градусов тепла ожидается в столичном регионе 6 мая

Переменная облачность, дождь и температура воздуха до плюс 17 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 6 мая. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Источник: РИА "Новости"

«Ближе к концу дня при приближении и прохождении фронта усилится ветер и местами пройдет небольшой кратковременный дождь. До прохождения атмосферного фронта воздух в столице успеет прогреться до 15−17 градусов тепла, в области столбик термометра поднимется до плюс 17 градусов. Ветер северо-западного направления 5−10 м/с, местами порывы 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 40%», — говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что для большинства людей погода в целом комфортная. Однако сочетание возмущенного геомагнитного фона с повышенным атмосферным давлением формирует погоду спастического типа. Это может стать причиной ухудшения самочувствия как для лиц, болезненно реагирующих на перемены погоды, так и для вполне здоровых людей.

Прежде всего, болезненная реакция на погоду может возникать у людей с сосудистыми расстройствами, собственным повышенным артериальным давлением, перенесших сосудистые катастрофы. А у вполне здоровых и молодых людей признаками недомогания может быть снижение активности, настроения, умственной активности и работоспособности, появление головных болей.

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