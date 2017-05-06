Переменная облачность, дождь и до 17 градусов тепла ожидается в столичном регионе 6 мая

«Ближе к концу дня при приближении и прохождении фронта усилится ветер и местами пройдет небольшой кратковременный дождь. До прохождения атмосферного фронта воздух в столице успеет прогреться до 15−17 градусов тепла, в области столбик термометра поднимется до плюс 17 градусов. Ветер северо-западного направления 5−10 м/с, местами порывы 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 40%», — говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что для большинства людей погода в целом комфортная. Однако сочетание возмущенного геомагнитного фона с повышенным атмосферным давлением формирует погоду спастического типа. Это может стать причиной ухудшения самочувствия как для лиц, болезненно реагирующих на перемены погоды, так и для вполне здоровых людей.

Прежде всего, болезненная реакция на погоду может возникать у людей с сосудистыми расстройствами, собственным повышенным артериальным давлением, перенесших сосудистые катастрофы. А у вполне здоровых и молодых людей признаками недомогания может быть снижение активности, настроения, умственной активности и работоспособности, появление головных болей.