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10:00 (мск), источник: AmurMedia.ru

Движение транспорта во время праздничных мероприятий в Хабаровске 9 мая будет изменено

Горожан просят учитывать это при планировании поездок.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 6 мая, AmurMedia.

Во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в Хабаровске будут внесены изменения в движение транспорта. Просьба к жителям и гостям города учитывать данную информацию при планировании поездок по городу, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города Хабаровска.

С 8.30 до 12.30 на время проведения парада войск Хабаровского гарнизона, шествия ветеранов войны и труда, общественности города к мемориалу Славы будет временно ограничено движение всех видов транспорта по улице Муравьева-Амурского от Комсомольской площади до улицы Гоголя; улице Карла Маркса от улицы Гоголя до улицы Московской; улице Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара (четная сторона); улице Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; пересечение улицы Муравьева-Амурского на период ее закрытия разрешено по следующим улицам: Комсомольской, Калинина, Фрунзе, Запарина, Дзержинского, Волочаевской, Шеронова; во время прохождения колонн будет обеспечено закрытие движения транс-порта по пересечениям.

С 11.30 до 12.30 будет временно приостановлено движение всех видов транспорта по улице Ленина от площади Славы до улицы Калинина; улице Тургенева от площади Славы до Комсомольской площади.

С 5.00 до 13.00 запрещена стоянка транспортных средств на улицах Ленинградской от Восточного шоссе до улицы Ленина; Дикопольцева от улицы Ленина до Амурского бульвара; Ленина (нечетная сторона) от улицы Пушкина до улицы Ленинградской; Павловича от переулка Облачного до улицы Гамарника; Гамарника от улицы Павловича до улицы Слободской; Слободской от улицы Гамарника до улицы Ленина; Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара (четная сторона); Тургенева от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; на Уссурийском бульваре от улицы Пушкина до улицы Дикопольцева; на Амурском бульваре (четная сторона) от улицы Пушкина до улицы Дикопольцева; на площади Славы.

На период проведения патриотической акции «Мы помним!» с 13.00 до 19.00 запрещена стоянка транспортных средств по улице Пушкина в районе площади имени Ленина.

На период проведения праздничного салюта с 20.00 до 23.00 будет временно приостановлено движение всех видов транспорта, кроме транспорта общего пользования, по улице Муравьева-Амурского от Комсомольской площади до улицы Калинина; улице Ленина от площади Славы до улицы Калинина; улице Тургенева от улицы Ленина до переулка Дьяченко; улице Шевченко от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко; улице Серышева от улицы Комсомольской до улицы Калинина; Амурскому бульвару от Академии физкультуры и спорта до улицы Калинина; Уссурийскому бульвару от речного вокзала до улицы Калинина. С 19.00 до 23.00 запрещена стоянка транспортных средств (кроме автомашин управления транспорта администрации города Хабаровска и муниципальных унитарных предприятий, занятых в организации перевозки пассажиров по окончании праздничного салюта) на Комсомольской площади и площади Славы; на улице Тургенева от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко; на улице Шевченко от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко; на переулке Дьяченко; на улице Комсомольской от улицы Муравьева-Амурского до улицы Серышева; на улице Запарина от Уссурийского бульвара до Амурского бульвара; на Уссурийском бульваре от речного вокзала до улицы Запарина.

Работа пассажирского транспорта 9 мая будет продлена до 23.30.

9 мая с 8.30 до 12.30 будут временно изменены схемы движения следующих маршрутов городского пассажирского транспорта:

— троллейбусный маршрут № 1 — транспорт следует по маршруту «Аэропорт — улица Московская»;.

автобусные маршруты:

— маршрут № 1 Л — с улицы Ленина транспорт следует с правым поворотом на улицу Запарина, улицу Серышева и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 1С — с улицы Серышева транспорт следует с левым поворотом на улицу Калинина, улицу Ленина и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 4 — в направлении центра города транспорт следует с улицы Карла Маркса с правым поворотом на улицу Московскую и далее по установленному маршруту;.

— маршруты №№ 14, 19, 21, 55, 58, 82 — в направлении центра города транспорт следует с улицы Карла Маркса по улицам Московской, Ким Ю Чена, Ленинградской, через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и далее по установленным маршрутам;.

— маршруты №№ 15, 17, 23, 49 — в направлении центра города транспорт следует с улицы Серышева по улицам Калинина, Ленина, на улицу Волочаевскую и далее по установленным маршрутам;.

— маршрут № 29К — с улицы Ленина транспорт следует по улицам Запарина, Амурскому бульвару, переулку Ленинградскому, улице Ленинградской, через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 29П — с улицы Карла Маркса транспорт следует на улицу Синельникова, Ленинградскую, переулок Ленинградский, Амурский бульвар, Калинина, на улицу Ленина и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 34 — от железнодорожного вокзала транспорт следует по улицам Ленинградской, Ленина, на улицу Калинина и далее по установленному маршруту. В обратном направлении: с улицы Запарина с правым поворотом на улицу Ленина, с левым поворотом на улицу Ленинградскую и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 52 — в направлении площади Славы транспорт следует с улицы Ленина с правым поворотом на улицу Комсомольскую до Амурского бульвара и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 56 — с улицы Московской транспорт следует с левым поворотом на улицу Карла Маркса, через путепроводную развязку на улицу Ленинградскую и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 61С — с улицы Комсомольской транспорт следует с левым поворотом на Амурский бульвар, на улицу Запарина, с правым поворотом на улицу Серышева, переулок Ленинградский до железнодорожного вокзала (на период изменения маршрута определена остановка для высадки и посадки пассажиров у западной стороны железнодорожного вокзала напротив манежной стоянки легкового автотранспорта);.

— маршрут № 71 — в направлении Северного микрорайона транспорт следует с улицы Ленина по улице Волочаевской на улицу Серышева и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 73 — с улицы Запарина транспорт следует с левым поворотом на Уссурийский бульвар, улицу Калинина и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 83 — с улицы Запарина транспорт следует с правым поворотом на улицу Ленина и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 83П — с улицы Ленина транспорт следует с левым поворотом на улицу Калинина и далее по установленному маршруту.

С 11.30 до 12.30 будут изменены следующие маршруты:

— маршрут № 33 — с Уссурийского бульвара транспорт следует по улице Калинина на улицу Ленина и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 52 — с улицы Ленина транспорт следует на улицу Запарина, с левым поворотом на Уссурийский бульвар, с правым поворотом на улицу Комсомольскую до Амурского бульвара и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 80 — с улицы Ленина транспорт следует по улице Запарина, Уссурийскому бульвару, улице Калинина на улицу Ленина и далее по установленному маршруту.

С 8.30 до 12.30 будет временно приостановлено движение транспорта по маршруту № 61К.

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