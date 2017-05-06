Все религиозные общины Киева 9 мая помолятся за мир в Украине

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Во вторник, 9 мая, с участием представителей религиозных общин Киева состоится поминальное богослужение «Героям слава! Память живет» и молебен за мир в Украине, сообщила пресс-служба Кабмина.

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Сообщается, что празднование Дня памяти и примирения и 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне было рассмотрено на заседании Организационного комитета.

«Кроме уже традиционных торжественных мероприятий с участием первых лиц государства, 8 мая планируется открытие фотодокументальной выставки, посвященной вкладу украинского народа в борьбу с нацизмом “УПА: ответ непокоренного народа”, а 9 мая с участием представителей религиозных общин Киева состоится поминальное богослужение “Героям слава! Память живет” и молебен за мир в Украине», — говорится в сообщении.

Символами нынешних мероприятий будут уже устоявшиеся — «Мак памяти» и лозунг «Помним. Побеждаем».

По поводу безопасности проведения мероприятий представители Нацполиции и СБУ заверили правительство, что все необходимые меры принимаются, чтобы предотвратить провокации и попытки расшатать ситуацию в стране.