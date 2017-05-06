В Минске начинается отключение отопления на социальных объектах
Так, с 6 мая тепло перестанет поступать в детские дошкольные учреждения, школы,
Так, с 6 мая тепло перестанет поступать в детские дошкольные учреждения, школы,
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня начнется отключение отопления на социальных объектах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Мингорисполкоме.
Так, с 6 мая тепло перестанет поступать в детские дошкольные учреждения, школы,
Отключение отопления в жилом фонде, общежитиях, гостиницах, учреждениях
Как отметили в Мингорисполкоме, прошедший отопительный сезон был одним из самых продолжительных за последние 10 лет.
В прошлом году отопление в административных зданиях Минска стали отключать 6 апреля, в жилом фонде — 8 апреля, в социальном секторе — 3 мая.