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12:28 (мск), источник: Sputnik.md

В Приднестровье борются с угрозой сельскому хозяйству и здоровью людей

С сегодняшнего дня вступает в силу распоряжение лидера Приднестровья о проведении контрольных мероприятий по борьбе с карантинным сорняком.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 6 мая — Sputnik, Ирина Ляхова. С сегодняшнего дня в Приднестровье будут проводиться мероприятия по борьбе с карантинным сорняком «амброзией полыннолистной». Соответствующее распоряжение подписал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

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«Распоряжение выпущено с целью защиты растительных ресурсов и продукции растительного происхождения, в том числе недопущения распространения и возникновения очагов произрастания карантинного сорняка амброзии полыннолистной, приносящего в период вегетации вред здоровью населения и представляющего серьезную угрозу для сельского хозяйства», — поясняется в документе.

Службе госнадзора минюста поручено проводить внеочередные контрольные мероприятия на предмет соблюдения мер по борьбе и своевременной ликвидации очагов произрастания и предотвращению распространения карантинного сорняка амброзии полыннолистной. Содействие в этом будет оказывать минсельхоз, а также главы администраций районов и городов.

Мероприятия по борьбе с карантинным сорняком намечены вплоть до 20 октября.

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