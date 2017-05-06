В Приднестровье борются с угрозой сельскому хозяйству и здоровью людей

ТИРАСПОЛЬ, 6 мая — Sputnik, Ирина Ляхова. С сегодняшнего дня в Приднестровье будут проводиться мероприятия по борьбе с карантинным сорняком «амброзией полыннолистной». Соответствующее распоряжение подписал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

«Распоряжение выпущено с целью защиты растительных ресурсов и продукции растительного происхождения, в том числе недопущения распространения и возникновения очагов произрастания карантинного сорняка амброзии полыннолистной, приносящего в период вегетации вред здоровью населения и представляющего серьезную угрозу для сельского хозяйства», — поясняется в документе.

Службе госнадзора минюста поручено проводить внеочередные контрольные мероприятия на предмет соблюдения мер по борьбе и своевременной ликвидации очагов произрастания и предотвращению распространения карантинного сорняка амброзии полыннолистной. Содействие в этом будет оказывать минсельхоз, а также главы администраций районов и городов.

Мероприятия по борьбе с карантинным сорняком намечены вплоть до 20 октября.