Обязательное чипирование собак особо опасных пород планируют ввести в Беларуси

«Пока не планируется чипирование всех животных, мы должны опробовать эту норму на собаках определенных пород», — пояснил Юрий Дорогокупец. По его словам, внимание будет уделено и вопросам аккредитации учреждений по обучению животных особо опасных пород. Как пояснил председатель совета Белорусского общественного спортивного кинологического объединения Евгений Кобец, некоторые организации сегодня строят на этом целый бизнес, при этом не проходят проверку.

«Нужно проводить целенаправленную проверку знаний», — отметил он. Проект закона «Об обращении с животными» планируется принять в первом чтении на весенней сессии Палаты представителей. Как отметила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Наталья Гуйвик, главная цель документа — объединить и государственных, и частных зоозащитников, чтобы не было конфронтации и спорных вопросов. В законопроекте прописана норма по количеству животных на одну семью в многоквартирном доме.

«Это два питомца, — рассказала Наталья Гуйвик. — Это самое приемлемое количество». Кроме того, законопроект предусматривает введение ответственности за организацию незаконных гостиниц и приютов для животных.

Служба информации sb.by.