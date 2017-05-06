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09:39 (мск), источник: УНИАН

Полицейские в Донецкой области в дни памяти усилят проверки на блокпостах и вокзалах

Всего на улицы городов и поселков выйдут 550 нарядов полицейских.

Источник: УНИАН

В Донецкой области 8—9 мая на улицы городов и поселков региона выйдет 550 нарядов полицейских, из которых 335 пеших и 28 автопатрулей, а также 46 групп быстрого реагирования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Донецкой области.

Кроме того, в Славянске, Краматорске и Мариуполе будут работать экипажи патрульных.

«Чтобы предотвратить любую дестабилизацию ситуации, предупредить провоз нелегального оружия, в зоне АТО усилен контроль на блокпостах, автодорогах, железнодорожных вокзалах и автостанциях», — проинформировали в полиции.

Также в эти максимальное внимание правоохранители будут уделять мемориальным комплексам и памятным местам. В эти дни в регионе запланировано 79 мероприятий, в 45 населенных пунктах. На каждом из них будут присутствовать сотрудники полиции — всего около 660 правоохранителей, говорится в сообщении.

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