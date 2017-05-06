Полицейские в Донецкой области в дни памяти усилят проверки на блокпостах и вокзалах
Всего на улицы городов и поселков выйдут 550 нарядов полицейских.
Всего на улицы городов и поселков выйдут 550 нарядов полицейских.
В Донецкой области
«Чтобы предотвратить любую дестабилизацию ситуации, предупредить провоз нелегального оружия, в зоне АТО усилен контроль на блокпостах, автодорогах, железнодорожных вокзалах и автостанциях», — проинформировали в полиции.
Также в эти максимальное внимание правоохранители будут уделять мемориальным комплексам и памятным местам. В эти дни в регионе запланировано 79 мероприятий, в 45 населенных пунктах. На каждом из них будут присутствовать сотрудники полиции — всего около 660 правоохранителей, говорится в сообщении.