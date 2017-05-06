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09:43 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуму внесли проект, разрешающий МФЦ регистрировать рождение и смерть

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий разрешить многофункциональным центрам госуслуг (МФЦ) проводить государственную регистрацию рождения и смерти граждан, соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабинета министров.

Источник: РИА Новости

«Законопроектом предлагается установить возможность наделения законом субъекта Федерации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг… полномочиями по государственной регистрации рождения (за исключением рождения, государственная регистрация которого производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства) и государственной регистрации смерти», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что законопроектом за МФЦ будут закреплены функции по составлению записей актов гражданского состояния, выдачи свидетельств о рождении и свидетельств о смерти, а также передаче в органы записи актов гражданского состояния документов, послуживших основанием для госрегистрации записей актов гражданского состояния о рождении и смерти.

«Полномочия по внесению исправлений и изменений в записи актов о рождении и смерти, составленные МФЦ, а также их восстановлению закрепляются за органами записи актов гражданского состояния», — отмечается в сообщении.

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