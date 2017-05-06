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10:47 (мск), источник: Nakanune.ru

В небе Екатеринбурга прошла репетиция авиапарада

В небе над Екатеринбургом пролетели вертолеты, штурмовики, бомбардировщики и перехватчики — авиация Центрального военного округа провела репетицию авиапарада, передает корреспондент Накануне.RU.

Доброе утро, дорогие мои! Проезжая мимо Вечного Огня, услышала гул и увидела четверку вертолетов, но снять не успела. Быстро остановилась и сняла самолёты.

Авиация третий год принимает участие в параде в Екатеринбурга. в День Победы над площадью 1905 года пролетят вертолеты Ми-8, МТВ-5, самолеты L-410, Ан-26, Ан-12, штурмовики Су-25СМ, бомбардировщики Су-24М и перехватчики МиГ-31БМ. Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» 9 мая закроет воздушное пространство на время авиапарада.

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