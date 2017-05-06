Появились новые фото с репетиций участников Евровидения
Репетиции участников конкурса проходят на сцене «Международного выставочного центра» в Киеве. У музыкантов осталось совсем немного времени, чтобы отработать свои номера.
Репетиции участников конкурса проходят на сцене «Международного выставочного центра» в Киеве. У музыкантов осталось совсем немного времени, чтобы отработать свои номера.
Уже в это воскресенье, 7 мая, стартует Евровидение в Киеве. Пока что участники вовсю готовятся и репетируют свои номера. Репетиции проходят на сцене «Международного выставочного центра».
В четверг на Крещатике уже открылась