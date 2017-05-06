Появились новые фото с репетиций участников Евровидения

Уже в это воскресенье, 7 мая, стартует Евровидение в Киеве. Пока что участники вовсю готовятся и репетируют свои номера. Репетиции проходят на сцене «Международного выставочного центра».

В четверг на Крещатике уже открылась фан-зона конкурса, где зрители могут посмотреть на выступления музыкантов и развлекательные шоу.