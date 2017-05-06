В Москве зафиксирован бум рождаемости детей в СИЗО
За последние четыре года родились более сотни детей.
За последние четыре года родились более сотни детей.
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) отмечает рост рождаемости детей в СИЗО. Об этом сообщила руководитель
«У нас с каждым годом количество родившихся детей у женщин, содержащихся под стражей, растет. За последние
Каждую роженицу в соответствии с законом вывозят в городскую больницу, где у них принимают роды, а при возвращении в единственный женский СИЗО в Москве — СИЗО-6 в Печатниках — обеспечивают необходимыми условиями проживания с детьми, включая особый режим питания, специальные камеры.