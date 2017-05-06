В Москве зафиксирован бум рождаемости детей в СИЗО

«У нас с каждым годом количество родившихся детей у женщин, содержащихся под стражей, растет. За последние три-четыре года — почти вдвое. Если ранее в год рождались примерно 15−16 детей, то сейчас — уже до 30 и выше», — сообщила она.

Каждую роженицу в соответствии с законом вывозят в городскую больницу, где у них принимают роды, а при возвращении в единственный женский СИЗО в Москве — СИЗО-6 в Печатниках — обеспечивают необходимыми условиями проживания с детьми, включая особый режим питания, специальные камеры.