На Кубани со дна моря подняли самолет военных лет
Строители Крымского моста приняли участие в поднятии со дна моря самолета времен Великой Отечественной войны.
Строители Крымского моста приняли участие в поднятии со дна моря самолета времен Великой Отечественной войны.
Экипаж плавучего крана, задействованный в основных
Самолет был обнаружен на дне за периметром большой стройки в 6 км от таманского берега.
«С глубины в 9 метров был поднят фюзеляж с крыльями и хвостовой частью весом более 3,5 тонн. Сохранилось вооружение — шесть пулеметов “Браунинг” калибра 12,7 мм с боекомплектом. Частично уцелела приборная доска и кресло пилота, а также двигатель с маркировкой», — сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
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