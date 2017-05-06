Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Конгресс США хочет новых санкций против России после шутки Путина
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
ЖКХ без счетчиков может подешеветь в разы
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
26-летняя солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини - СМИ
На что способны украинские танки Т-64 - СМИ
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
«Боится истерики»: Пушков об отказе Трампа встречаться с Путиным
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Подготовка техники к Параду Победы
11Война в карикатурах
10:40 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани со дна моря подняли самолет военных лет

Строители Крымского моста приняли участие в поднятии со дна моря самолета времен Великой Отечественной войны.

Экипаж плавучего крана, задействованный в основных строительно-монтажных работах, помог поисковикам поднять со дна Керченского пролива советский самолет времен Великой Отечественной — одномоторный истребитель Р-40, известный под названием «Киттихаук».

Самолет был обнаружен на дне за периметром большой стройки в 6 км от таманского берега.

«С глубины в 9 метров был поднят фюзеляж с крыльями и хвостовой частью весом более 3,5 тонн. Сохранилось вооружение — шесть пулеметов “Браунинг” калибра 12,7 мм с боекомплектом. Частично уцелела приборная доска и кресло пилота, а также двигатель с маркировкой», — сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Одномоторный самолет американского производства, поставленный на вооружение советских войск, пролежал на дне Керченского пролива более 70 лет. Поисковики предположили, что боевая машина служила в штурмовом авиаполку ВВС Черноморского флота СССР и принимала участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции в 1943 году.

Истребитель Р-40 планируется привести в порядок и установить на одной из многочисленных исторических площадок Керченского полуострова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия проведет альтернативные Паралимпиаде соревнования для спортсменов страны
СМИ: Флинна предупреждали о рисках общения с послом России
Правительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборах
Сборная России победила Швецию на ЧМ. Оценки хоккеистам
Свидетельства о рождении и смерти предложено выдавать через МФЦ
Минобороны обвинило Пентагон в зацикленности на «холодной войне»
Что нужно знать об акции «Бессмертный полк» в Москве
ФСБ задержала членов преступной сети по легализации мигрантов
Спорт
Канада и Чехия выдали спектакль, Германия удивила США Что происходило в первый день чемпионата мира, кроме матча Россия — Швеция
Авто
Оформлены документы на новый российский внедорожник Нижегородская НПФ «Селеста» запатентовала внешность некоего «многофункционального транспортного средства»
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Названы страны с самым дорогим жильем
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь