На Кубани со дна моря подняли самолет военных лет

Экипаж плавучего крана, задействованный в основных строительно-монтажных работах, помог поисковикам поднять со дна Керченского пролива советский самолет времен Великой Отечественной — одномоторный истребитель Р-40, известный под названием «Киттихаук».

Самолет был обнаружен на дне за периметром большой стройки в 6 км от таманского берега.

«С глубины в 9 метров был поднят фюзеляж с крыльями и хвостовой частью весом более 3,5 тонн. Сохранилось вооружение — шесть пулеметов “Браунинг” калибра 12,7 мм с боекомплектом. Частично уцелела приборная доска и кресло пилота, а также двигатель с маркировкой», — сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Одномоторный самолет американского производства, поставленный на вооружение советских войск, пролежал на дне Керченского пролива более 70 лет. Поисковики предположили, что боевая машина служила в штурмовом авиаполку ВВС Черноморского флота СССР и принимала участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции в 1943 году.

Истребитель Р-40 планируется привести в порядок и установить на одной из многочисленных исторических площадок Керченского полуострова.