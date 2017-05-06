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11:23 (мск), источник: РИА Крым

В Феодосии увековечили память героев Советского Союза

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости (Крым). В Феодосии в преддверии Дня Победы по инициативе активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Крым установили мемориальные знаки, посвященные выдающимся жителям города, героям Советского Союза.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба крымского штаба ОНФ.

Всего было установлено 15 информационных досок с фотографиями феодосийцев, воевавших в период Великой Отечественной войны, годами их жизни и краткой биографией с описанием совершенных подвигов. Эти знаки активисты ОНФ вместе с волонтерами устанавливали в разных частях года в течение нескольких месяцев.

Финальной точкой стал памятный знак герою Советского Союза, почетному гражданину Феодосии Александру Преснякову. Его установили на фасаде дома на улице Вити Коробкова. В мероприятии участвовали представители ОНФ, историки и учащиеся школы № 11, которой было присвоено имя Преснякова в рамках проекта ОНФ «Имя героя — школе».

«Благодаря данной акции жители Феодосии и приезжие гости смогут больше узнать о выдающихся людях, героях и ветеранах Великой Отечественной войны, живших в нашем городе. Знать историю своего города, своего региона и своей страны важно для каждого гражданина нашего государства. Надеемся, что жители и власти в других городах и районах полуострова поддержат нашу инициативу и уже в следующем году наша акция приобретет всекрымский масштаб», — отметил член регионального штаба ОНФ, представитель общественного движения «Волонтеры Победы» Данил Данильченко.

В следующем году общественники планируют расширить географию акции и привлечь к ней молодежь и местных жителей.

Александр Пресняков — пилот самолета МБР-2 41-й отдельной авиационной эскадрильи ВВС Балтийского флота. К началу 1944 года совершил 222 боевых вылета, лично потопил два тральщика, уничтожил пять вражеских самолетов на аэродромах. В боях за снятие блокады Ленинграда уничтожил бомбовым ударом штаб германской дивизии. Основной разведчик погоды в полку. Всего за время Великой Отечественной войны совершил 370 боевых вылетов. Звание Героя Советского Союза присвоено 22 июля 1944 года.

С 1969 года, работая начальником филиала государственного научно-испытательного института имени Чкалова, проживал в Феодосии. После выхода в отставку в декабре 1982 года возглавлял городской совет ветеранов войны, труда и военной службы. Умер 27 апреля 2010 года. Похоронен в Феодосии.

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