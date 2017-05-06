Какой будет погода в Молдове в выходные

В эти выходные в Молдове ожидаются кратковременные дожди с грозами. Сегодня же, по прогнозам синоптиков, в Кишиневе столбики термометров поднимутся до отметки +25.

На севере страны воздух прогреется до 24 градусов, в южных районах — до 26. Завтра будет так же тепло. На севере +22, на юге — до 27. Атмосферное давление нормальное, ветер слабый до умеренного.