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11:26 (мск), источник: Publika.md

Какой будет погода в Молдове в выходные

В эти выходные в Молдове ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Источник: Publika.md

В эти выходные в Молдове ожидаются кратковременные дожди с грозами. Сегодня же, по прогнозам синоптиков, в Кишиневе столбики термометров поднимутся до отметки +25.

На севере страны воздух прогреется до 24 градусов, в южных районах — до 26. Завтра будет так же тепло. На севере +22, на юге — до 27. Атмосферное давление нормальное, ветер слабый до умеренного.

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