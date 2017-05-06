В Уфе заделали яму, в которую провалился мусоровоз

Как сообщили очевидцы в группе БашДТП, мусоровоз провалился передним колесом в открытый колодец, который оказался скрыт водой. Это означало, что в недрах колодца наверняка случилась очередная коммунальная авария, раз уровень воды превысил отверстие люка.

Водителю не удалось выбраться из западни самостоятельно, пришлось подождать буксир.