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12:30 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе заделали яму, в которую провалился мусоровоз

Вчера, 5 мая. произошло ЧП в междворовом проезде возле дома № 66/2 на улице Гагарина в уфимском микрорайоне Сипайлово.

Как сообщили очевидцы в группе БашДТП, мусоровоз провалился передним колесом в открытый колодец, который оказался скрыт водой. Это означало, что в недрах колодца наверняка случилась очередная коммунальная авария, раз уровень воды превысил отверстие люка.

Водителю не удалось выбраться из западни самостоятельно, пришлось подождать буксир.

Как отметили через несколько часов подписчики группы, аварийная бригада откачала воду из колодца и активно занялась ликвидацией аварии. не дожидаясь новых неприятностей.

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