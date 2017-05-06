Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Украина отказывается от всех законов СССР
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
В школах Екатеринбурга детей поделили на бедных и богатых
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
26-летняя солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини - СМИ
На что способны украинские танки Т-64 - СМИ
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Возможная причина отказа Трампа встречаться с Путиным – СМИ
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
14События недели в фотографиях
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
9Юбилей Корейской народной армии
12:23 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО

На ней имели возможность присутствовать жители города.

33
фотографии
33
фотографии
33
фотографии

В Самаре вчера, 5 мая, вечером прошла репетиция Парада Победы. Она была уже второй по счету, предыдущая состоялась 3 мая. На сей раз в мероприятии принимала участие военная техника, военные были в парадной форме.

Самарцы с интересом восприняли возможность понаблюдать за репетицией, зрительские трибуны были заполнены.

Завтра, 7 мая, состоится последняя, генеральная репетиция. В ней будет участвовать полный состав парадных расчетов, военной техники и авиации. Ее также смогут посмотреть все желающие, начало в 10:00.

Напомним, военный Парад на площади Куйбышева начнется 9 мая в 10:00. В нем примут участие 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники. Пропуск на парад, как и в прошлые годы, будет осуществляться по пригласительным.

После прохождения военных расчетов и техники по площади Куйбышева пройдут военно-патриотические клубы и Бессмертный полк.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В самарской области от укусов клещами пострадали 254 человека, в том числе 63 ребенка
СМИ: Флинна предупреждали о рисках общения с послом России
Правительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборах
Сборная России победила Швецию на ЧМ. Оценки хоккеистам
Свидетельства о рождении и смерти предложено выдавать через МФЦ
Меркель призвала НАТО показывать мощь и не обрывать диалог с РФ
Что нужно знать об акции «Бессмертный полк» в Москве
ФСБ задержала членов ОПГ по изготовлению поддельных документов
Спорт
Канада и Чехия выдали спектакль, Германия удивила США Что происходило в первый день чемпионата мира, кроме матча Россия — Швеция
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь