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12:20 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В праздники на «Столбах» закроют сервисный центр

Центр откроют только 10 мая.

В праздничные дни в заповеднике «Столбы» закроют сервисный центр. Он заработает для посетителей только в среду, 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

Сервисный центр перестанет принимать туристов 8 и 9 мая. Закроется для посещения и туристический центр, расположенный в западной части заповедника.

«Просим учитывать данную информацию при планировании посещения заповедника», — рассказали сотрудники «Столбов».

Напомним, в красноярском заповеднике из-за лесных пожаров временно закрыли вход в буферную зону. Ограничения начали действовать с 1 мая 2017 года. Дирекция «Столбов» приняла решение закрыть буферную зону в связи с повышением класса пожарной опасности. Основной причиной возгораний в заповеднике является мусор, оставленный туристами.

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