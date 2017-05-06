В праздники на «Столбах» закроют сервисный центр

В праздничные дни в заповеднике «Столбы» закроют сервисный центр. Он заработает для посетителей только в среду, 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

Сервисный центр перестанет принимать туристов 8 и 9 мая. Закроется для посещения и туристический центр, расположенный в западной части заповедника.

«Просим учитывать данную информацию при планировании посещения заповедника», — рассказали сотрудники «Столбов».